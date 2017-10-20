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Переваги грудного вигодовування

Більшість новоспечених матерів хочуть годувати грудьми і насолоджуються близьким зв’язком із дитиною, проводячи час разом під час годування. Проте інколи для мамів це складно, тому важливо, щоб Ви як новоспечена мама відчували підтримку і знали про переваги грудного вигодовування, щоб насолоджуватися цим процесом довше.

Philips Avent – Переваги для здоров’я дитини

Переваги для здоров’я дитини

Для недоношеної дитини грудне вигодовування може:

  • зменшити ризик виникнення запалення та інфекції живота (відомої як "некротизуючий ентероколіт") – серйозний стан, який спостерігається у недоношених дітей;
  • захистити від інфекцій.

У доношених дітей грудне вигодовування може зменшити ризик виникнення:

  • раптових гострих розладів травлення;
  • кашлю та простуди;
  • запалення середнього вуха.

Воно може також зменшити ризик виникнення таких захворювань, як:

  • екзема
  • дитяча лейкемія
  • ожиріння
  • діабет

Грудне вигодовування під час введення в раціон дитини твердої їжі може зменшити ризик появи алергій на нові продукти.

Переваги для Вашого здоров’я

Грудне вигодовування допомагає матці повернутися до нормального розміру і зменшує кровотечу.

Грудне вигодовування може також зменшити ризик виникнення таких захворювань, як:

  • рак грудей
  • рак яєчників
  • остеопороз

Інші переваги грудного вигодовування

  • Допомагає встановити зв’язок із дитиною
  • Економніше, ніж годування з пляшечки
  • Може відтермінувати майбутню вагітність
  • Зручне, гігієнічне, завжди готове з відповідною температурою
  • Значно спрощує годування вночі
  • Зручно під час подорожей

Використовує прибл. 500 калорій на день, що допомагає скинути зайву вагу, яку Ви набрали під час вагітності.

Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.

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