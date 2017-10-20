Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.

