Більшість новоспечених матерів хочуть годувати грудьми і насолоджуються близьким зв’язком із дитиною, проводячи час разом під час годування. Проте інколи для мамів це складно, тому важливо, щоб Ви як новоспечена мама відчували підтримку і знали про переваги грудного вигодовування, щоб насолоджуватися цим процесом довше.
Для недоношеної дитини грудне вигодовування може:
У доношених дітей грудне вигодовування може зменшити ризик виникнення:
Воно може також зменшити ризик виникнення таких захворювань, як:
Грудне вигодовування під час введення в раціон дитини твердої їжі може зменшити ризик появи алергій на нові продукти.
Грудне вигодовування допомагає матці повернутися до нормального розміру і зменшує кровотечу.
Грудне вигодовування може також зменшити ризик виникнення таких захворювань, як:
Використовує прибл. 500 калорій на день, що допомагає скинути зайву вагу, яку Ви набрали під час вагітності.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
Чи отримує дитина достатньо молока?
Годування грудьми на людях