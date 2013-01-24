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    Philips Avent

    Вкладиші в бюстгальтер

    SCF254/24
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Найвищий комфорт та впевненість Найвищий комфорт та впевненість Найвищий комфорт та впевненість
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      Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

      SCF254/24
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Найвищий комфорт та впевненість

      Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонкий ультрапоглинаючий шар та конструкція, що не протікає й дихає, допоможуть Вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

      Найвищий комфорт та впевненість

      Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонкий ультрапоглинаючий шар та конструкція, що не протікає й дихає, допоможуть Вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі. Переглянути усі переваги

      Найвищий комфорт та впевненість

      Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонкий ультрапоглинаючий шар та конструкція, що не протікає й дихає, допоможуть Вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі. Переглянути усі переваги

      Ціна магазину Philips

      Philips Avent Вкладиші в бюстгальтер

      Найвищий комфорт та впевненість

      Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонкий ультрапоглинаючий шар та конструкція, що не протікає й дихає, допоможуть Вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі. Переглянути усі переваги

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        Вкладиші в бюстгальтер

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Найвищий комфорт та впевненість

        • Одноразові вкладиші в бюстгальтер
        Верхній шар із сотоподібною текстурою

        Верхній шар із сотоподібною текстурою

        Верхній шар із сотоподібною текстурою м’який і приємний для шкіри.

        Ультрапоглинаючий матеріал та тришарова конструкція

        Ультрапоглинаючий матеріал та тришарова конструкція

        Ультрапоглинаючий шар допомагає збирати вологу, завдяки чому шкіра залишається сухою вдень та вночі.

        Кожен вкладиш запаковано окремо для гігієни

        Кожен вкладиш запаковано окремо для гігієни

        Індивідуальна упаковка для гігієни, ідеальне рішення для дороги.

        Захист від протікання та дихаючий зовнішній шар

        Зовнішній дихаючий шар забезпечує захист від протікання, щоб одяг залишався сухим.

        2 клейкі стрічки для фіксації вкладишів

        2 клейкі стрічки для фіксації вкладишів.

        У середньому лише 2 мм

        У середньому лише 2 мм з контурною формою, робить вкладиші непомітними під одягом.

        Розроблені у співпраці з експертом

        Розроблені у співпраці з акушером і лактологом, яка протягом 20 років консультує матерів із питань грудного вигодовування.

        Технічні характеристики

        • Країна виготовлення

          Китай
          Так

        • У комплекті:

          Одноразові вкладиші в бюстгальтер
          24  шт.
          Непомітна форма, що повторює контури грудей
          Так
          Сотоподібна текстура
          Так
          Індивідуальна упаковка
          Так
          Багатошарова конструкція
          Так
          Ультратонкі
          Так
          2 клейкі стрічки
          Так

        • Матеріал

          Вкладиші в бюстгальтер
          Целюлозна вата, неткана тканина та суперпоглинаючий полімер

        • Розміри

          Розміри
          130x2 мм

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