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Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонка конструкція та ультрапоглинаючий шар, що не протікає й дихає, допоможуть вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі.
Додаткові -15% за реєстрацію
Цей продукт
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Одноразові вкладиші в бюстгальтер
24 шт.
Товщина - 2 мм
Індивідуальна упаковка
Верхній шар із сотоподібною текстурою м’який і приємний для шкіри.
Ультрапоглинаючий шар допомагає збирати вологу, завдяки чому шкіра залишається сухою вдень та вночі.
Зовнішній дихаючий шар забезпечує захист від протікання, щоб одяг залишався сухим.
4.9
з 5
273
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Yasia1990
13/08/2023
Україна
Вкладиші обов'язково в перші місяці лактації
Ці накладки на соски отримали в подарунок до молоковідсмоктувача даної фірми і вже інших і не брали.Просто спасіння для мами хоча б до налагодження процесу лактації.Добре вбирає молочко,не спричиняє дискомфорту,гарно прикріплюється до білизни і не лишає слідів.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-04-13
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-04-13
Vic001
11/08/2023
Україна
Найкращі
Рекомендую дані вкладки. Чудово справляються зі своїми функціями. Добре тримаються, не розлазяться
Плюси
Зручно, надійно
Мінуси
Ціна
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-07-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-07-11
Anuta16
09/08/2023
Україна
Супер якість
Мені дуже сподобалися ці вкладиші. Вони тоненькі та ними зручно користуватися. Найкращі, що я пробувала!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-07-09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата використання 2023-07-09
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.