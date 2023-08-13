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Philips AventВкладиші в бюстгальтер

SCF254/24

4.9

| (273) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб

Комфорт та впевненість

Одноразові вкладиші в бюстгальтер Philips Avent допомагають під час грудного вигодовування. Сотоподібна текстура, ультратонка конструкція та ультрапоглинаючий шар, що не протікає й дихає, допоможуть вам відчувати сухість та комфорт удень і вночі.

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Додаткові -15% за реєстрацію

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Рекомендація мам номер один у світі1

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Цей продукт

Вкладиші в бюстгальтер

Вкладиші в бюстгальтер

269,00 ₴

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    719,00 ₴

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  • Контейнер для зберігання грудного молока

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Комфорт та впевненість

  • Одноразові вкладиші в бюстгальтер

  • 24 шт.

  • Товщина - 2 мм

  • Індивідуальна упаковка

Верхній шар із сотоподібною текстурою

Верхній шар із сотоподібною текстурою

Верхній шар із сотоподібною текстурою м’який і приємний для шкіри.

Ультрапоглинаючий матеріал та тришарова конструкція

Ультрапоглинаючий матеріал та тришарова конструкція

Ультрапоглинаючий шар допомагає збирати вологу, завдяки чому шкіра залишається сухою вдень та вночі.

Захист від протікання та дихаючий зовнішній шар

Зовнішній дихаючий шар забезпечує захист від протікання, щоб одяг залишався сухим.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

273

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

1

13/08/2023

Україна

Україна

Вкладиші обов'язково в перші місяці лактації

Ці накладки на соски отримали в подарунок до молоковідсмоктувача даної фірми і вже інших і не брали.Просто спасіння для мами хоча б до налагодження процесу лактації.Добре вбирає молочко,не спричиняє дискомфорту,гарно прикріплюється до білизни і не лишає слідів.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-04-13

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-04-13

11/08/2023

Україна

Україна

Найкращі

Рекомендую дані вкладки. Чудово справляються зі своїми функціями. Добре тримаються, не розлазяться

Плюси

Зручно, надійно

Мінуси

Ціна

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-07-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-07-11

09/08/2023

Україна

Україна

Супер якість

Мені дуже сподобалися ці вкладиші. Вони тоненькі та ними зручно користуватися. Найкращі, що я пробувала!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-07-09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата використання 2023-07-09

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Примітки

  1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 