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- Зрізане волосся спадає додолу для вдвічі швидшого підстригання
- Турборежим
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- Зрізане волосся спадає додолу для вдвічі швидшого підстригання
- Турборежим
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- Зрізане волосся спадає додолу для вдвічі швидшого підстриганнягання без забивання
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- Швидше підстригання без забивання
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- Швидше підстригання без забивання
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- Ширина ріжучого блока: 41 мм
- Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі
- Кількість налаштувань довжини: 28
- Точність (розмір кроку): 1 мм
- Діапазон налаштувань довжини: від 0,5 до 28 мм
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- Ширина ріжучого блока: 41 мм
- Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі
- Кількість налаштувань довжини: 28
- Точність (розмір кроку): 1 мм
- Діапазон налаштувань довжини: від 0,5 до 28 мм
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- Ширина ріжучого блока: 41 мм
- Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі
- Кількість налаштувань довжини: 28
- Точність (розмір кроку): 1 мм
- Діапазон налаштувань довжини: від 0,5 до 28 мм
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- Ширина ріжучого блока: 41 мм
- Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі
- Кількість налаштувань довжини: 13
- Точність (розмір кроку): 2 мм
- Діапазон налаштувань довжини: від 0,5 до 23 мм
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- Ширина ріжучого блока: 41 мм
- Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі
- Кількість налаштувань довжини: 13
- Точність (розмір кроку): 2 мм
- Діапазон налаштувань довжини: від 0,5 до 23 мм
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- Чищення: Можна повністю мити
- Не потребує спеціального догляду: не потребує змащування
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- Чищення: : Можна повністю мити
- Не потребує спеціального догляду: не потребує змащування
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- Чищення: : Можна повністю мити
- Не потребує спеціального догляду: не потребує змащування
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- Чищення: знімний ріжучий блок
- Не потребує спеціального догляду: не потребує змащування
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- Чищення: знімний ріжучий блок
- Не потребує спеціального догляду: не потребує змащування
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- Тип батареї: літій-іонна
- Живлення: від мережі та батареї
- Час роботи: 90 хвилин
- Час заряджання: 1 година
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- Тип батареї: літій-іонна
- Живлення: від мережі та батареї
- Час роботи: 90 хвилин
- Час заряджання: 1 година
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- Тип батареї: нікель-металгідридна
- Живлення: від мережі та батареї
- Час роботи: 75 хвилин
- Час заряджання: 1 година
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- Тип батареї: нікель-металгідридна
- Живлення: від мережі та батареї
- Час роботи: 75 хвилин
- Час заряджання: 8 годин
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- 1 гребінець для бороди
- 2 гребінеця для волосся
- Щітка для очищення
- Дорожній футляр
- Перукарський набір
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- 1 гребінець для бороди
- 2 гребінеця для волосся
- Щітка для очищення
- Дорожній футляр
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- 1 гребінець для бороди
- 2 гребінеця для волосся
- Щітка для очищення
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- Регульований гребінець для волосся
- Щітка для очищення
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- Регульований гребінець для волосся
- Щітка для очищення
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- 2 роки +3 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
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- 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
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- 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
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- 2 роки +3 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
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- 2 роки +3 (при реєстрації продукту в MyPhilips)