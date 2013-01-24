Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Виберіть свою найкращу машинку для підстригання волосся

Series 7000

Потужне зрізання для створення будь-якого стилю

Серія 7000
Series 5000

Швидка рівномірна стрижка

Серія 5000
Series 3000

Легка, рівномірна стрижка

Серія 3000

Виберіть свою найкращу машинку для підстригання волосся

Series 7000
Series 5000
Series 3000
Серія 7000
Серія 5000
Серія 3000

Потужне зрізання для створення будь-якого стилю

Серія 7000

 

Швидка рівномірна стрижка

Серія 5000

Легка, рівномірна стрижка

Серія 3000

Потужне зрізання для створення будь-якого стилю 

HC7650/15

бути першим, хто переглянув цей предмет

checkmark
Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються
checkmark
28 налаштувань довжини: від 0,5 до 28 мм
checkmark
Турборежим забезпечує кращу потужність під час зрізання товстішого волосся
Отримуйте рівномірну стрижку завдяки технології DualCut та Trim-n-Flow Pro. Новий дизайн гребінця запобігає застряганню в ньому волосся будь-якої довжини, тому Ви можете швидше створити нову зачіску
HC7460

Абсолютна точність під будь-яким кутом 

HC7650/15

бути першим, хто переглянув цей предмет

checkmark
Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються
checkmark
28 налаштувань довжини: від 0,5 до 28 мм
checkmark
90 хв. автономного використання та роботи від мережі
HC7460
Машинка для підстригання волосся Series 7000 пропонує повну точність та контроль підстригання волосся лише одним клацанням. Завдяки моторизованим гребінцям і високоефективному ріжучому елементу це єдина машинка для підстригання волосся, яка забезпечує завжди очікувані результати.
Кнопки керування

Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

 

 

Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut: інноваційний двосторонній ріжучий елемент вдвічі швидше підстригає волосся порівняно зі звичайними односторонніми лезами.

60 налаштувань довжини з фіксацією

Зрізане волосся спадає додолу для вдвічі швидшого* підстригання



Інноваційний дизайн гребінця забезпечує спадання зрізаного волосся з лез під час використання і не дає гребінцю застрягати навіть у довгому волоссі для безперешкодного створення образу.

*У порівнянні з попередньою моделлю Philips
Запам'ятовує останнє налашт. довжини

Вибір 28 налаштувань довжини

 

 

Повертайте коліщатко регулювання, щоб вибрати і зафіксувати потрібну довжину. 2 регульовані гребінці зрізають волосся від 3 мм до 28 мм із кроком 1 мм. Використовуйте 2-мм гребінець для щетини, щоб створити коротку стрижку чи моделювати бороду. Знімайте гребінець, щоб підстригти волосся коротко до 0,5 мм.

60 налаштувань довжини з фіксацією

Можна повністю мити** для легкого та швидкого чищення


 

Машинка для підстригання волосся водонепроникна, тож її можна легко і без проблем мити під краном. Щоб машинка працювала як нова, ретельно споліскуйте її лише водою.

 

**Мийте лише водою

Комплектація упаковки

    • Аксесуари в комплекті:
       
      • 3 гребінці для волосся
      • Щітка для очищення

    Підписуйтесь на новини та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

    Підписатись

    Отримайте 10% знижки на продукцію

    Отримати знижку

    Порівняйте машинку для підстригання волосся HC7650 з іншими нашими машинками для підстригання волосся

    28 налаштувань довжини

    Серія 7000

    28 налаштувань довжини

    HC7650/15
    Порівняти характеристики
    28 налаштувань довжини

    Серія 5000

    28 налаштувань довжини

    HC5650/15
    Порівняти характеристики
    28 налаштувань довжини

    Серія 5000

    28 налаштувань довжини

    HC5612/15
    Порівняти характеристики
    13 налаштувань довжини

    Серія 3000

    13 налаштувань довжини

    HC3520/15
    Порівняти характеристики
    13 налаштувань довжини

    Серія 3000

    13 налаштувань довжини

    HC3505/15
    Порівняти характеристики

    Основні властивості
    • Зрізане волосся спадає додолу для вдвічі швидшого підстригання
    • Турборежим
    • Зрізане волосся спадає додолу для вдвічі швидшого підстригання
    • Турборежим
    • Зрізане волосся спадає додолу для вдвічі швидшого підстриганнягання без забивання
    • Швидше підстригання без забивання
    • Швидше підстригання без забивання

    Система зрізання
    • Ширина ріжучого блока: 41 мм
    • Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі
    • Кількість налаштувань довжини: 28
    • Точність (розмір кроку): 1 мм
    • Діапазон налаштувань довжини: від 0,5 до 28 мм
    • Ширина ріжучого блока: 41 мм
    • Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі
    • Кількість налаштувань довжини: 28
    • Точність (розмір кроку): 1 мм
    • Діапазон налаштувань довжини: від 0,5 до 28 мм
    • Ширина ріжучого блока: 41 мм
    • Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі
    • Кількість налаштувань довжини: 28
    • Точність (розмір кроку): 1 мм
    • Діапазон налаштувань довжини: від 0,5 до 28 мм
    • Ширина ріжучого блока: 41 мм
    • Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі
    • Кількість налаштувань довжини: 13
    • Точність (розмір кроку): 2 мм
    • Діапазон налаштувань довжини: від 0,5 до 23 мм
    • Ширина ріжучого блока: 41 мм
    • Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі
    • Кількість налаштувань довжини: 13
    • Точність (розмір кроку): 2 мм
    • Діапазон налаштувань довжини: від 0,5 до 23 мм

    Простота у користуванні
    • Чищення: Можна повністю мити
    • Не потребує спеціального догляду: не потребує змащування
    • Чищення: : Можна повністю мити
    • Не потребує спеціального догляду: не потребує змащування
    • Чищення: : Можна повністю мити
    • Не потребує спеціального догляду: не потребує змащування
    • Чищення: знімний ріжучий блок
    • Не потребує спеціального догляду: не потребує змащування
    • Чищення: знімний ріжучий блок
    • Не потребує спеціального догляду: не потребує змащування

    Батарея
    • Тип батареї: літій-іонна
    • Живлення: від мережі та батареї
    • Час роботи: 90 хвилин
    • Час заряджання: 1 година
    • Тип батареї: літій-іонна
    • Живлення: від мережі та батареї
    • Час роботи: 90 хвилин
    • Час заряджання: 1 година
    • Тип батареї: нікель-металгідридна
    • Живлення: від мережі та батареї
    • Час роботи: 75 хвилин
    • Час заряджання: 1 година
    • Тип батареї: нікель-металгідридна
    • Живлення: від мережі та батареї
    • Час роботи: 75 хвилин
    • Час заряджання: 8 годин
    • Живлення лише від мережі

    Аксесуари в комплекті
    • 1 гребінець для бороди
    • 2 гребінеця для волосся
    • Щітка для очищення
    • Дорожній футляр
    • Перукарський набір
    • 1 гребінець для бороди
    • 2 гребінеця для волосся
    • Щітка для очищення
    • Дорожній футляр
    • 1 гребінець для бороди
    • 2 гребінеця для волосся
    • Щітка для очищення
    • Регульований гребінець для волосся
    • Щітка для очищення
    • Регульований гребінець для волосся
    • Щітка для очищення

    Гарантія
    • 2 роки +3 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
    • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
    • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
    • 2 роки +3 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
    • 2 роки +3 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
    Дивитись усі машинки для волосся

    Як отримати стильну зачіску, не виходячи з дому › 

    Дізнайтеся про наші інші вироби для гоління для чоловіків

     Гоління

     Стиль

     Тіло

    Зареєструйтеся та отримайте знижку 10%

    Компанія Philips цінує та поважає Вашу конфіденційність. Для отримання додаткових відомостей див. Повідомлення про конфіденційність

    Дякуємо за підписку на нашу розсилку!

    Вибачте, стався збій підписки на нашу розсилку. Спробуйте знову пізніше.