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Оберіть насадку
для своєї щітки Philips Sonicare

Gamme de têtes de brosse Philips Sonicare :

Усе ще не знаєте, яка насадка для щітки найкраще підходить для Вас?


Перегляньте нашу лінійку насадок для зубної щітки!
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Відкрийте силу зубної щітки Philips Sonicare

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Піктограма сумісності
Сумісність із будь-якою зубною щіткою Philips Sonicare з акумуляторним живленням

Сумісність із будь-якою зубною щіткою Philips Sonicare з акумуляторним живленням

 

Наші знімні насадки для щітки взаємозамінні, тому можна просто встановити ту, яка підходить найкраще.

Піктограма нагадування про заміну
Нагадування про заміну та економні підписки

Нагадування про заміну та економні підписки

 

Найкраще заміняти насадку для щітки до того, як вона зноситься. Ми створили насадки для щітки з візуальними маркерами, що повідомляють про необхідність заміни.

Піктограма звукової технології
Спеціально створено для роботи зі звуковою технологією

Спеціально створено для роботи зі звуковою технологією

 

Насадка для щітки та ручка Philips Sonicare – це відмінна команда. Наша звукова технологія забезпечує виняткову потужність чищення.

Боротьба з нальотом
Покращення стану ясен
Насолоджуйтеся білішими зубами
Спеціальні насадки для щітки

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Пошук оригінальної насадки для зубної щітки


Інколи можна знайти ідеальний варіант відразу. Якщо Ви хочете знайти оригінальну насадку для щітки, але не можете пригадати назви, просто введіть номер моделі зубної щітки внизу

Шукайте за номером виробу.

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    На жаль, ми не знайшли жодних частин чи аксесуарів для цього виробу.

    Перевірте, чи Ви ввели правильний номер моделі. Номер моделі складається з літер та цифр (наприклад, RQ1250/17, HD7870/60).

    Якщо номер моделі не дасть жодних результатів, радимо звернутися до нашого контактного центру.

    Результати пошуку для {words} ({number} вироби(ів))

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    Виберіть свою модель на основі останніх 2 цифр у номері виробу, наприклад RQ1280/21.

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    Чистіть зуби та освіжайте подих за допомогою Philips Sonicare

    Білі зуби, здорові ясна та свіжий подих

    Електрична зубна щітка Philips Sonicare - багатозадачний пристрій, що призначений для білих зубів, здорових ясен та свіжого подиху.
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    Дозвольте нам піклуватися про Вас довше

    Дозвольте нам піклуватись про Вас

    Зареєструйте свою зубну щітку, аби отримувати персоналізовані поради за порожниною рота.
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    Наша процедура з чотирьох кроків для здорової посмішки

    Піктограма заміни насадки для щітки кожні 3 місяці

    Насадки для зубної щітки Philips Sonicare


    Насолоджуйтеся абсолютною потужністю електричної зубної щітки Philips Sonicare з насадкою Sonicare. Оскільки кожна посмішка унікальна, ми маємо насадки для щітки, які допомагають зосередитися на досягненні персональних цілей догляду за ротовою порожниною, – від усунення нальоту до покращення стану ясен та відбілювання зубів. Немає значення, яку електричну зубну щітку Philips Sonicare Ви використовуєте, просто встановіть насадку, яка підходить Вам найкраще.

    * Рекомендована роздрібна ціна

     

    1 З насадкою для щітки стандартного розміру, порівняно зі звичайною зубною щіткою
    2 Порівняно зі звичайною зубною щіткою, або повернемо гроші. 
    3 У режимі відбілювання+ у порівнянні зі звичайною зубною щіткою та провідною відбілюючою зубною пастою.

    4 *У режимі здоров’я ясен порівняно зі звичайною зубною щіткою; виміряно GBI 

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