Сумісність із будь-якою зубною щіткою Philips Sonicare з акумуляторним живленням
Наші знімні насадки для щітки взаємозамінні, тому можна просто встановити ту, яка підходить найкраще.
Нагадування про заміну та економні підписки
Найкраще заміняти насадку для щітки до того, як вона зноситься. Ми створили насадки для щітки з візуальними маркерами, що повідомляють про необхідність заміни.
Спеціально створено для роботи зі звуковою технологією
Насадка для щітки та ручка Philips Sonicare – це відмінна команда. Наша звукова технологія забезпечує виняткову потужність чищення.
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Виберіть свою модель на основі останніх 2 цифр у номері виробу, наприклад RQ1280/21.
Факт. Кисла їжа на сніданок може послаблювати емаль протягом 45 хвилин після прийому їжі.
Порада. Чистіть зуби перед сніданком і полощіть ополіскувачем для рота без вмісту спирту після прийому їжі.
Факт. У міру зношування щетинок погіршується якість видалення нальоту.
Порада. Якщо блакитні щетинки-індикатори втрачають свій колір до завершення трьох місяців використання, час заміняти насадку для щітки.
* Рекомендована роздрібна ціна
1 З насадкою для щітки стандартного розміру, порівняно зі звичайною зубною щіткою
2 Порівняно зі звичайною зубною щіткою, або повернемо гроші.
3 У режимі відбілювання+ у порівнянні зі звичайною зубною щіткою та провідною відбілюючою зубною пастою.
4 *У режимі здоров’я ясен порівняно зі звичайною зубною щіткою; виміряно GBI