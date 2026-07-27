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Наші інновації
Наша найзнаковіша щітка зі склянкою-зарядкою, що поєднує потужне чищення та бездоганний дизайн
Покращений догляд для здорових ясен, делікатне та до 10 разів ефективніше видалення нальоту.
Ретельний догляд за чутливими зубами та яснами, делікатне та до 10 разів ефективніше видалення нальоту.
Веселий початок здорового способу життя, що допомагає дітям розвивати здорові звички
Інновації
Дбайливі звукові рухи для безпечного чищення
Звукова щітка Philips Sonicare створює необхідну кількість звукових рухів – потужність достатня для ефективного та делікатного чищення для захисту від подразнення ясен та пошкодження емалі.
Безпечне, оптимальне поєднання вимітальних та пульсуючих рухів – саме так, як рекомендують стоматологи – для глибокого, але водночас делікатного очищення.
Подовжені щетинки розбивають зубний наліт пульсуючими рухами, а потім ефективно видаляють його вимітальними рухами для ретельного очищення.
Звукова зубна щітка Philips Sonicare створює потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action, що проникає глибоко у міжзубні проміжки та вздовж лінії ясен – де не досягає звичайна зубна щітка.
Звукова технологія
Зубні щітки Philips Sonicare працюють за допомогою звукової технології. Насадка щітки виконує 62 000 рухів за хвилину, еквівалентно одному місяцю звичайною щіткою.
Всього за 2 хвилини Sonicare забезпечує потужність очищення, яка дорівнює цілому місяцю використання звичайної зубної щітки.
Sonicare видаляє до 20 разів ефективніше3 наліт з поверхні зубів, у порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
Лабораторно протестована насадка з подовженими м’якими щетинками, що дбайливі до зубів та ясен – створена для досягнення найкращих результатів.
Клінічно підтверджена технологія Sonicare сприяє покращенню стану ясен до 15 разів3, в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
Комбінуючи делікатні вимітальні та пульсуючі рухи, рекомендовані стоматологами, Sonicare ретельно очищує зуби від нальоту та видаляє до 100% поверхневих плям4 з поверхні зубів.
Досвід здоровіших зубів та ясен протягом 30 днів тестування Philips Sonicare. Отримуйте задоволення від результату, або ми повернемо гроші.
Зареєструйте зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік сервісу.
Як часто потрібно змінювати зубну щітку
Час читання: 2-5 хв
Яку щітку обрати: звукову чи ультразвукову
Час читання: 2-5 хв
Застосунок Philips Sonicare for Kids
Час читання: 2-5 хв
Виховуйте корисні звички з Philips
Час читання: 2-5 хв
Режими роботи електричної зубної щітки Philips Sonic...
Час читання: 2-5 хв
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На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках.
порівняно з ручною зубною щіткою.
Заявлені властивості підтверджені ін-віво тестами Philips у порівнянні зі звичайною (мануальною) зубною щіткою.
На основі лабораторних тестувань у порівнянні зі звичайною (мануальною) зубною щіткою.
Несумісні із ручками Philips One.