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Чи можуть ваші зуби бути ще чистішими?​

Спробуйте Philips Sonicare
Видаляє в 10 разів більше зубного нальоту*

Чи можуть ваші зуби бути ще чистішими?​

Спробуйте Philips Sonicare
Видаляє в 10 разів більше зубного нальоту*

Чи можуть ваші зуби бути ще чистішими?​

Спробуйте Philips Sonicare
Видаляє в 10 разів більше зубного нальоту*

DiamondClean Smart

Найкраща щітка Philips Sonicare для комплексного догляду за ротовою порожниною

DiamondClean Smart, granatowa
Ikona - 62 000 ruchów sonicznych na 1 minutę
62.000 рухів за хвилину**
Ikona - spersonalizowane porady
Персоналізовані поради у додатку удосконалюють чищення
Ikona - trójwymiarowa mapa uzębienia
Тривимірна карта зубних рядів у  додатку покаже області, які потребують більшої уваги
Ikona - 4 programy pielęgnacji i 3 ustawienia intensywności
4 програми догляду та 3 налаштування інтенсивності на вибір: низький, середній, високий
Ikona - Czujnik nacisku
Датчик тиску - захищає від надмірного тиску при чищенні
Ikona - 62 000 ruchów sonicznych na 1 minutę
62.000 рухів за хвилину**
Ikona - spersonalizowane porady
Персоналізовані поради у додатку удосконалюють чищення
Ikona - trójwymiarowa mapa uzębienia
Тривимірна карта зубних рядів у додатку покаже області, які потребують більшої уваги
Ikona - 4 programy pielęgnacji i 3 ustawienia intensywności
4 програми догляду та 3 налаштування інтенсивності на вибір: низький, середній, високий
Ikona - czujnik nacisku
Датчик тиску - захищає від надмірного тиску при чищенні

Порівняйте Philips Sonicare DiamondClean Smart з іншими зубними щітками

Sonicare DiamondClean Smart

Ніжний догляд за зубами, яснами та язиком

Sonicare DiamondClean Smart

HX9954/57
Порівняти
Sonicare DiamondClean 9000

Біліші, здоровіші зуби назавжди

Sonicare DiamondClean 9000

HX9911/27
Порівняти
Sonicare ProtectiveClean 4

Здорові ясна, ніжне чищення

Sonicare ProtectiveClean 4

HX6877/29
Порівняти
Sonicare Protective Clean 2

Біліші зуби у лагідний спосіб

Sonicare Protective Clean 2

HX6859/29
Порівняти
Sonicare Protective Clean 2

Ефективне видалення нальоту

Sonicare Protective Clean 2

HX6803/04
Порівняти

Видалення нальоту у порівнянні з мануальною щіткою
  • До 10 разів краще
  • До 10 разів краще
  • До 7 разів краще
  • До 7 разів краще
  • До 7 разів краще

Кількість режимів
  • 5
  • 4
  • 3
  • 3
  • 1

Налаштування інтенсивності
  • 3
  • 3
  • 3
  • 1
  • 2

Датчик тиску
  • Так
  • Так
  • Так
  • Так
  • Так

Дорожній футляр
  • Дорожній футляр з USB
  • Дорожній футляр з USB
  • Так
  • Так
  • Ні

Попередження про необхідність заміни насадки
  • Так
  • Так
  • Так
  • Так
  • Так

Ресурс аккумулятора
  • До 2-х тижнів
  • До 2-х тижнів
  • До 2-х тижнів
  • До 2-х тижнів
  • До 2-х тижнів

Гарантія
  • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
  • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
  • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
  • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
  • 2 роки +1 (при реєстрації продукту в MyPhilips)
Дивитись усі щітки
Дивитись усі щітки
Wideo - czym jest technologia soniczna

Philips Sonicare - передова технологія, ефективність якої підтверджено клінічно
 

 

•  Видаляє в 10 разів більше нальоту*

•  Гарантує до 7 разів здоровіші ясна за 2 тижні **

•  Біліші зуби вже за 3 дні ***

•  Забезпечує свіже дихання завдяки насадці для  догляду за язиком Tongue Care

•  Глибоко очищає міжзубні проміжки

•  Безпечно для людей з пломбами, коронками та брекет-системами 

 

*У важкодоступних місцях за допомогою щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart в режимі Gum Health з насадкою G3 Premium Gum Care і порівняно з мануальною щіткою після двох тижнів використання. На основі J Clin Dent 2019;30(Spec Iss A)A16–23

**Використання щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart в режимі Gum Health

з насадкою G3 Premium Gum Care і порівняно з мануальною щіткою. Вимірюється за індексом GBI. На основі J Clin Dent 2019; 30 (Spec Issue A) A16–23

***Використання щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart

в режимі в режимі White + з насадкою W3 Premium White з використанням зубної пасти. На підставі Li Y., Lee S., Argosino K., Ou S-S., Souza S., Mirza F., Ward M Data, “Comparison of Extrinsic Stain Reduction of Philips Sonicare DiamondClean Smart Toothbrush with Premium White Brush Head and a Manual Toothbrush”, Center for Dental Research, Loma Linda University School of Dentistry, Loma Linda, CA, 2016.

ДокладнішеЗгорнути

Philips Sonicare - передова технологія, ефективність якої підтверджено клінічно
 

 

•  Видаляє в 10 разів більше нальоту*

•  Гарантує до 7 разів здоровіші ясна за 2 тижні **

•  Біліші зуби вже за 3 дні ***

•  Забезпечує свіже дихання завдяки насадці для  догляду за язиком Tongue Care

•  Глибоко очищає міжзубні проміжки

•  Безпечно для людей з пломбами, коронками та брекет-системами 

 

*У важкодоступних місцях за допомогою щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart в режимі Gum Health з насадкою G3 Premium Gum Care і порівняно з манульною щіткою після двох тижнів використання. На основі J Clin Dent 2019;30(Spec Iss A)A16–23

**Використання щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart в режимі Gum Health

з насадкою G3 Premium Gum Care і порівняно з мануальною щіткою. Вимірюється за індексом GBI. На основі J Clin Dent 2019; 30 (Spec Issue A) A16–23

***Використання щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart

в режимі в режимі White + з насадкою W3 Premium White з використанням зубної пасти. На підставі Li Y., Lee S., Argosino K., Ou S-S., Souza S., Mirza F., Ward M Data, “Comparison of Extrinsic Stain Reduction of Philips Sonicare DiamondClean Smart Toothbrush with Premium White Brush Head and a Manual Toothbrush”, Center for Dental Research, Loma Linda University School of Dentistry, Loma Linda, CA, 2016.

ДокладнішеЗгорнути

Відкрийте розумну
технологію Philips Sonicare

Philips Lumea Prestige - Обзор Rozetka

МЕЧТА ЗУБНОЙ ФЕИ – PHILIPS Sonicare DiamondClean Smart HX9954/57 - обзор от Ники

Philips Lumea Prestige - Обзор дианы суворовой

SMART-ЩЕТКА, которая НАУЧИТ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ! Обзор Philips Sonicare DiamondClean

Philips Lumea

Чистка зубов электрической зубной щеткой PHILIPS ProtectiveClean 6100 HX687047

Переваги Philips Sonicare
перед звичайною щіткою

•  2 хвилини очищення ротової порожнини  звуковою щіткою -  місяць чищення мануальною щіткою*

•  Видаляє в 10 разів більше зубного нальоту**

•  Біліші зуби вже за три дні**

•  Проблема кровоточивості ясен зникає  за 2 тижні***

•  Усуває неприємний запах з рота****

*Різниця пояснюється середньою кількістю рухів голівки за цикл чищення зубів.

**З насадкою Premium Plaque Defense та режимом глибокого очищення порівняно з мануальною щіткою.

***Під час очищення за допомогою щітки Philips Sonicare з насадкою Premium White та у режимі White з відбілюючою зубною пастою порівняно з мануальною щіткою.

****J Clin Dent 2017; 28 (Spec Issue A): A1-6; Оцінка зменшення нальоту  після використання щітки Sonicare FlexCare Platinum з насадкою Premium Plaque Control та мануальною зубною щіткою в домашніх умовах.

*****З насадкою Tongue Care.

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Wideo - skuteczność potwierdzona klinicznie

Philips Sonicare - skuteczność potwierdzona klinicznie*

 

Czym wyróżnia się zaawansowana technologia Philips Sonicare? Każda nasza szczoteczka przechodzi rygorystyczne testy. Współpracujemy z dentystami, uniwersytetami i naukowcami na całym świecie, by dostarczyć Ci rozwiązania, które są skuteczne, ale także bezpieczne dla Twoich zębów. Wybierając nasze szczoteczki masz pewność, że wybierasz najlepiej. Philips Sonicare – numer 1 szczoteczka soniczna rekomendowana przez dentystów na świecie.**

 

*J Clin Dent 2019;30(Spec Iss A):A9-15.

**Na podstawie badania na próbie ponad 4500 dentystów i higienistek przeprowadzonego w 2018 roku przez Priorities Research w USA, Kanadzie Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Japonii, Czechach, Rosji i Chinach. 

Оберіть насадку для щітки 
відповідно до своїх потреб

 

Ви хочете ефективно видалити бактеріальний наліт?

Або подбати про здоров’я ясен?

Чи є біла посмішка пріоритетною для вас?

У вас чутливі зуби?

 

Незалежно від того, що для вас важливо – ми маємо рішення!

Переглянути насадки для щіток Philips Sonicare >

Philips Sonicare 
для дітей

 

Більше інтерактиву, краще чищення.

 

•  Сонічна щітка для дітей від 3 років.

•  Допомагає формувати звички чищення зубів.

•  Завдяки вбудованому модулю Bluetooth щітка підключається до додатку, де герой Sparkly допоможе вашій дитині ретельніше очистити зуби та дістатися до місць, яких уникають діти при чищенні.

•  Перетворює нудне чищення на забаву.

Детальніше

Ретельний спосіб чищення
міжзумних проміжків

Дізнайтесь більше

Додаткові  
аксесуари

 

Оберіть DiamondClean Smart з аксесуарами, які зроблять використання щітки Philips Sonicare ще приємнішим.

 

•  Склянка-підставка

•  Дорожній футляр із зарядним пристроєм

•  Набір запасних насадок

Відкрийте DiamondClean Smart

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Придбайте Philips Sonicare DiamondClean Smart

Вибір відповідної електричної зубної щітки

Порада спеціаліста для вибору відповідної електричної зубної щітки

Здоров’я ясен, відбілювання зубів або видалення нальоту? На чому слід зосередитися? Як дізнатися, яка електрична зубна щітка підходить для Вас найкраще?
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Лінійка насадок для щітки

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Ми маємо насадки для щітки, які можуть допомогти Вам досягнути різних цілей – від видалення нальоту до покращення стану ясен та відбілювання зубів.
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Здорова усмішка

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