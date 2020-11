• Видаляє в 10 разів більше нальоту*

• Гарантує до 7 разів здоровіші ясна за 2 тижні **

• Біліші зуби вже за 3 дні ***

• Забезпечує свіже дихання завдяки насадці для догляду за язиком Tongue Care

• Глибоко очищає міжзубні проміжки

• Безпечно для людей з пломбами, коронками та брекет-системами

*У важкодоступних місцях за допомогою щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart в режимі Gum Health з насадкою G3 Premium Gum Care і порівняно з мануальною щіткою після двох тижнів використання. На основі J Clin Dent 2019;30(Spec Iss A)A16–23

**Використання щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart в режимі Gum Health

з насадкою G3 Premium Gum Care і порівняно з мануальною щіткою. Вимірюється за індексом GBI. На основі J Clin Dent 2019; 30 (Spec Issue A) A16–23

***Використання щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart

в режимі в режимі White + з насадкою W3 Premium White з використанням зубної пасти. На підставі Li Y., Lee S., Argosino K., Ou S-S., Souza S., Mirza F., Ward M Data, “Comparison of Extrinsic Stain Reduction of Philips Sonicare DiamondClean Smart Toothbrush with Premium White Brush Head and a Manual Toothbrush”, Center for Dental Research, Loma Linda University School of Dentistry, Loma Linda, CA, 2016.