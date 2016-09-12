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Ніжний догляд за зубами, яснами та язиком
Sonicare DiamondClean Smart
HX9954/57
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Біліші, здоровіші зуби назавжди
Sonicare DiamondClean 9000
HX9911/27
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Здорові ясна, ніжне чищення
Sonicare ProtectiveClean 4
HX6877/29
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Біліші зуби у лагідний спосіб
Sonicare Protective Clean 2
HX6859/29
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Ефективне видалення нальоту
Sonicare Protective Clean 2
HX6803/04
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Видалення нальоту у порівнянні з мануальною щіткою
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Кількість режимів
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Налаштування інтенсивності
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Датчик тиску
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Дорожній футляр
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Попередження про необхідність заміни насадки
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Ресурс аккумулятора
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Гарантія
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• Видаляє в 10 разів більше нальоту*
• Гарантує до 7 разів здоровіші ясна за 2 тижні **
• Біліші зуби вже за 3 дні ***
• Забезпечує свіже дихання завдяки насадці для догляду за язиком Tongue Care
• Глибоко очищає міжзубні проміжки
• Безпечно для людей з пломбами, коронками та брекет-системами
*У важкодоступних місцях за допомогою щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart в режимі Gum Health з насадкою G3 Premium Gum Care і порівняно з мануальною щіткою після двох тижнів використання. На основі J Clin Dent 2019;30(Spec Iss A)A16–23
**Використання щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart в режимі Gum Health
з насадкою G3 Premium Gum Care і порівняно з мануальною щіткою. Вимірюється за індексом GBI. На основі J Clin Dent 2019; 30 (Spec Issue A) A16–23
***Використання щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart
в режимі в режимі White + з насадкою W3 Premium White з використанням зубної пасти. На підставі Li Y., Lee S., Argosino K., Ou S-S., Souza S., Mirza F., Ward M Data, “Comparison of Extrinsic Stain Reduction of Philips Sonicare DiamondClean Smart Toothbrush with Premium White Brush Head and a Manual Toothbrush”, Center for Dental Research, Loma Linda University School of Dentistry, Loma Linda, CA, 2016.
• Видаляє в 10 разів більше нальоту*
• Гарантує до 7 разів здоровіші ясна за 2 тижні **
• Біліші зуби вже за 3 дні ***
• Забезпечує свіже дихання завдяки насадці для догляду за язиком Tongue Care
• Глибоко очищає міжзубні проміжки
• Безпечно для людей з пломбами, коронками та брекет-системами
*У важкодоступних місцях за допомогою щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart в режимі Gum Health з насадкою G3 Premium Gum Care і порівняно з манульною щіткою після двох тижнів використання. На основі J Clin Dent 2019;30(Spec Iss A)A16–23
**Використання щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart в режимі Gum Health
з насадкою G3 Premium Gum Care і порівняно з мануальною щіткою. Вимірюється за індексом GBI. На основі J Clin Dent 2019; 30 (Spec Issue A) A16–23
***Використання щітки Philips Sonicare DiamondClean Smart
в режимі в режимі White + з насадкою W3 Premium White з використанням зубної пасти. На підставі Li Y., Lee S., Argosino K., Ou S-S., Souza S., Mirza F., Ward M Data, “Comparison of Extrinsic Stain Reduction of Philips Sonicare DiamondClean Smart Toothbrush with Premium White Brush Head and a Manual Toothbrush”, Center for Dental Research, Loma Linda University School of Dentistry, Loma Linda, CA, 2016.
• 2 хвилини очищення ротової порожнини звуковою щіткою - місяць чищення мануальною щіткою*
• Видаляє в 10 разів більше зубного нальоту**
• Біліші зуби вже за три дні**
• Проблема кровоточивості ясен зникає за 2 тижні***
• Усуває неприємний запах з рота****
*Різниця пояснюється середньою кількістю рухів голівки за цикл чищення зубів. **З насадкою Premium Plaque Defense та режимом глибокого очищення порівняно з мануальною щіткою. ***Під час очищення за допомогою щітки Philips Sonicare з насадкою Premium White та у режимі White з відбілюючою зубною пастою порівняно з мануальною щіткою. ****J Clin Dent 2017; 28 (Spec Issue A): A1-6; Оцінка зменшення нальоту після використання щітки Sonicare FlexCare Platinum з насадкою Premium Plaque Control та мануальною зубною щіткою в домашніх умовах. *****З насадкою Tongue Care.
*Різниця пояснюється середньою кількістю рухів голівки за цикл чищення зубів.
**З насадкою Premium Plaque Defense та режимом глибокого очищення порівняно з мануальною щіткою.
***Під час очищення за допомогою щітки Philips Sonicare з насадкою Premium White та у режимі White з відбілюючою зубною пастою порівняно з мануальною щіткою.
****J Clin Dent 2017; 28 (Spec Issue A): A1-6; Оцінка зменшення нальоту після використання щітки Sonicare FlexCare Platinum з насадкою Premium Plaque Control та мануальною зубною щіткою в домашніх умовах.
*****З насадкою Tongue Care.
Czym wyróżnia się zaawansowana technologia Philips Sonicare? Każda nasza szczoteczka przechodzi rygorystyczne testy. Współpracujemy z dentystami, uniwersytetami i naukowcami na całym świecie, by dostarczyć Ci rozwiązania, które są skuteczne, ale także bezpieczne dla Twoich zębów. Wybierając nasze szczoteczki masz pewność, że wybierasz najlepiej. Philips Sonicare – numer 1 szczoteczka soniczna rekomendowana przez dentystów na świecie.**
*J Clin Dent 2019;30(Spec Iss A):A9-15.
**Na podstawie badania na próbie ponad 4500 dentystów i higienistek przeprowadzonego w 2018 roku przez Priorities Research w USA, Kanadzie Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Japonii, Czechach, Rosji i Chinach.
Ви хочете ефективно видалити бактеріальний наліт?
Або подбати про здоров’я ясен?
Чи є біла посмішка пріоритетною для вас?
У вас чутливі зуби?
Незалежно від того, що для вас важливо – ми маємо рішення!
Більше інтерактиву, краще чищення.
• Сонічна щітка для дітей від 3 років.
• Допомагає формувати звички чищення зубів.
• Завдяки вбудованому модулю Bluetooth щітка підключається до додатку, де герой Sparkly допоможе вашій дитині ретельніше очистити зуби та дістатися до місць, яких уникають діти при чищенні.
• Перетворює нудне чищення на забаву.
Оберіть DiamondClean Smart з аксесуарами, які зроблять використання щітки Philips Sonicare ще приємнішим.
• Склянка-підставка
• Дорожній футляр із зарядним пристроєм
• Набір запасних насадок