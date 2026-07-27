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Звукові зубні щітки Philips Sonicare — з турботою про зуби та ясна

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Рекомендація стоматологів номер один серед звукових зубних щіток у світі1

Наші інновації​

Винятковий догляд, налаштований персонально для вас​

Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900
Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900
У 20 разів ефективніша та делікатна до ясен з технологією SenseIQ​
Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400

Наша найзнаковіша щітка зі склянкою-зарядкою, що поєднує потужне чищення та бездоганний дизайн​

Philips Sonicare серії 7000​

Philips Sonicare серії 7000​

Покращений догляд для здорових ясен, делікатне та до 10 разів ефективніше видалення нальоту​.

Philips Sonicare серії 6000​

Philips Sonicare серії 6000​

Ретельний догляд за чутливими зубами та яснами, делікатне та до 10 разів ефективніше видалення нальоту.

Philips Sonicare for Kids

Philips Sonicare for Kids

Веселий початок здорового способу життя, що допомагає дітям розвивати здорові звички

Innovation

Інновації

Дбайливі звукові рухи для безпечного чищення​

Звукова щітка Philips Sonicare створює необхідну кількість звукових рухів – потужність достатня для ефективного та делікатного чищення для захисту від подразнення ясен та пошкодження емалі​.

Відкрийте для себе звукову технологію​

Рухи, рекомендовані стоматологами​

Безпечне, оптимальне поєднання вимітальних та пульсуючих рухів – саме так, як рекомендують стоматологи – для глибокого, але водночас делікатного очищення.​

Функціональний дизайн насадки​

Подовжені щетинки розбивають зубний наліт пульсуючими рухами, а потім ефективно видаляють його вимітальними рухами для ретельного очищення.

Ретельне очищення​

Звукова зубна щітка Philips Sonicare створює потік мікробульбашок Sonicare Fluid Action, що проникає глибоко у міжзубні проміжки та вздовж лінії ясен – де не досягає звичайна зубна щітка.​

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    Звукова технологія​

    Ретельне чищення без зусиль​

    Зубні щітки Philips Sonicare працюють за допомогою звукової технології. Насадка щітки виконує 62 000 рухів за хвилину, еквівалентно одному місяцю звичайною щіткою. ​

5 причин перейти на догляд з Philips Sonicare​

  • 2 хвилини = 1 місяць звичайною щіткою​

    Всього за 2 хвилини Sonicare забезпечує потужність очищення, яка дорівнює цілому місяцю використання звичайної зубної щітки. ​

  • До 20 разів ефективніше видалення нальоту3

    Sonicare видаляє до 20 разів ефективніше3 наліт з поверхні зубів, у порівнянні зі звичайною зубною щіткою.​

  • Досконалий дизайн насадки щітки​

    Лабораторно протестована насадка з подовженими м’якими щетинками, що дбайливі до зубів та ясен – створена для досягнення найкращих результатів. ​

  • Здоровіші ясна з кожним чищенням

    Клінічно підтверджена технологія Sonicare сприяє покращенню стану ясен до 15 разів3, в порівнянні зі звичайною зубною щіткою. ​

  • Розумні звукові рухи​

    Комбінуючи делікатні вимітальні та пульсуючі рухи, рекомендовані стоматологами, Sonicare ретельно очищує зуби від нальоту та видаляє до 100% поверхневих плям4 з поверхні зубів. ​

Тестуйте протягом 30 днів – отримуйте гарантоване задоволення​

Досвід здоровіших зубів та ясен протягом 30 днів тестування Philips Sonicare. Отримуйте задоволення від результату, або ми повернемо гроші. ​

Дізнатись деталі​
Тестуйте протягом 30 днів – отримуйте гарантоване задоволення​
+1 рік сервісу на звукові зубні щітки Sonicare від Philips

+1 рік додаткового сервісу

Зареєструйте зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік сервісу.

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Насадки для звукових щіток​

Насадки для звукових щіток​

Всі насадки Philips Sonicare підходять до всіх щіток Philips Sonicare5

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      Примітки

      1. На основі дослідження, проведеного серед понад 2600 стоматологічних спеціалістів (стоматологів та гігієністів) у США, Канаді, Японії, Китаї, Кореї, Таїланді, Німеччині, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Австрії, Італії, Іспанії, Швеції у 2022-2023 роках. ​ 

      2. порівняно з ручною зубною щіткою. 

      3. Заявлені властивості підтверджені ін-віво тестами Philips у порівнянні зі звичайною (мануальною) зубною щіткою. 

      4. На основі лабораторних тестувань у порівнянні зі звичайною (мануальною) зубною щіткою. ​ 

      5. Несумісні із ручками Philips One​. 