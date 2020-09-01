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    • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки Вражаюча яскравість для додаткової безпеки Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
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      X-tremeVision Pro150 Продуктивність і термін служби

      12972XVPB1

      Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

      Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із раніше недоступним у лампах такої ефективності терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі вас і ваших близьких.

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      X-tremeVision Pro150 Продуктивність і термін служби

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      X-tremeVision Pro150

      Продуктивність і термін служби

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      Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

      Найкраще поєднання високої ефективності й терміну експлуатації

      • Тип лампи: H7
      • 12 В, 55 Вт
      • На 150% яскравіше світло
      • До 450 год
      • Кількість ламп: 1 шт.

      Краща видимість для безпечного водіння

      Завдяки Philips X-tremeVision Pro150 ви можете насолоджуватися на 150% яскравішим світлом(1). Повертайтеся додому до своїх близьких, знаючи, що ви можете чітко бачити навіть у темряві та за несприятливих погодних умов. Удосконалений дизайн нитки розжарювання забезпечує точніше й краще освітлення дороги, а нова технологія кварцового скла Diamond Precision – більшу яскравість.

      До 450 годин роботи високоефективної лампи(3)

      Нова технологія виготовлення кварцового скла Philips Diamond Precision дає змогу пропускати більше світла, а також підвищує стійкість до температурних стрибків і тиску. Спеціальне поєднання цінних газів захищає нитку розжарювання від зношування. Це означає більше яскравості та довший строк експлуатації – до 450 годин, що, імовірно, є рекордним значенням для такої потужної лампи.

      Отримайте більше часу для виявлення й уникнення загроз

      Освітлюючи на 70 метрів дороги більше(2), лампи Philips X-tremeVision Pro150 підвищують швидкість вашої реакції на потенційні загрози. Збільшення безпечної відстані означає, що ви й ваші пасажири можуть почуватися впевненіше.

      Холодне світло забезпечує чіткіший огляд і більше комфорту

      Керування автомобілем у темряві може перенапружувати очі, через що ви швидше стомлюєтеся. Спрямовуючи біліше світло до 3400 К, лампа Philips X-tremeVision Pro150 гарантує більшу контрастність на дорозі, завдяки чому ви легше помічаєте й роздивляєтеся об’єкти, які наближаються. Коли ви чітко бачите, ви довше зберігаєте зосередженість, що робить водіння безпечнішим і приємнішим.

      Не ставте під загрозу безпеку, заміняйте попарно

      Раціональніше заміняти одразу обидві лампи, ніж одну несправну. Сучасні лампи гарантують більшу світловіддачу та надзвичайну ефективність, підвищуючи безпеку водіння. Заміняючи лампи попарно, ви економите час і гроші, запобігаєте виходу ламп фар із ладу, отримуєте яскравіший і збалансованіший промінь, та, що найголовніше, дбаєте про безпеку для себе і своїх близьких.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Високотехнологічні освітлювальні рішення Philips відомі в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips стандарту Original Equipment Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (включно з чинними нормами ISO), що забезпечує незмінно високі результати. Лампи Philips X-tremeVision Pro150 сумісні з моделями автомобілів більшості марок, як-от Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Дізнатися більше можна в посібнику з вибору ламп.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        На 150% яскравіше світло

      • Опис виробу

        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        • Передні протитуманні фари
        Цоколь
        PX26d
        Позначення
        H7 12972 XVP 12V 55W PX26d B1
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        X-tremeVision Pro150
        Технологія
        Галогенні
        Тип
        H7

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        450 год

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        3400  К
        Люмен [лм]
        1500 ±10%

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        55  Вт
        Напруга
        12  В

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12972XVPB1
        Код замовлення
        00555730

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        B1
        EAN1
        8719018005557
        EAN3
        8719018005564

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        9.5  см
        Ширина
        3.6  см
        Висота
        12.9  см
        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        19.0  см
        Ширина
        19.0  см
        Висота
        13.0  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0.346  кг

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      • 1 Яскравість у порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом.
      • 2 Додаткова безпечна відстань як співвідношення довжини променя з отриманим мінімумом відповідно до норм ECE на основі значення 1 люкс. Найбільша відстань від автомобіля.
      • 3 Стосується фар ближнього світла; значення для протитуманних фар відрізняється

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