Виділіться у натовпі
Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компактну універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компактну універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В. Переглянути усі переваги
Виділіться у натовпі
Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компактну універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компактну універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В. Переглянути усі переваги
Для сучасного, першокласного стилю обладнайте автомобіль світлодіодними лампами для передніх фар Philips Ultinon Essential LED. Ці лампи з колірною температурою до 6500 К спрямовують сучасне біле світло, що дозволяє виділятися з натовпу стильним променем.
Завдяки оптимальній ефективності та надзвичайній надійності світлодіодні лампи для передніх фар Philips Ultinon Essential LED займають передові позиції в галузі світлодіодної технології. Завдяки механізму подвійного розподілу тепла – вбудованому вентилятору та алюмінієвому радіатору з анодованим покриттям – ці світлодіодні лампи для передніх фар ефективніше розподіляють тепло. Вони забезпечують найвищий рівень яскравості на довший період часу.
Philips Ultinon Essential LED використовує цілком нову конструкцію лампи, що містить вбудовану в корпус електроніку блока керування, забезпечуючи більше місця для лампи у фарі і полегшуючи встановлення. Насолоджуйтеся зручним використанням: цілісна конструкція дозволяє легко вийняти центральне кільце зверху без відкручування. Philips Ultinon Essential LED із компактним корпусом підходить для широкого ряду моделей автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити її.
Рівномірний, точний пучок світла дозволяє краще бачити й бути помітнішим. Завдяки точному оптичному дизайну Philips Ultinon Essential LED світло спрямовуватиметься саме туди, де потрібно на дорозі. Ви не лише зможете швидше освітлювати перешкоди і впевненіше їхати, а й не засліплюватимете інших водіїв небезпечним відблиском, дбаючи про безпеку кожного на дорозі. Для чіткого променю також важливо правильно встановити лампу у фару. Використовуючи регульовані кільцеві клеми, Ви можете подбати про ідеальне вирівнювання для оптимального освітлення та більшої безпеки на дорозі.
Лампа Philips Ultinon Essential LED ідеально підходить для широкого ряду транспортних засобів і сумісна з електричними системами 12 В та 24 В. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до одного з наших уповноважених партнерів чи центру обробки викликів.
Маючи понад 100 років досвіду в галузі автомобільного освітлення, Philips Lighting гарантує те, що наші вироби автомобільної якості створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва.
Оскільки лампи для передніх фар H7 мають різноманітні кронштейни для фар, інколи можуть виникати проблеми зі встановленням світлодіодних ламп. Але не зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Essential LED. Додаткові кільцеві клеми для світлодіодів Philips забезпечують відповідність найрізноманітнішим моделям автомобілів, тому Ви можете спокійно купувати світлодіодні лампи Philips.
Дані упаковки
Опис виробу
Електричні характеристики
Маркетингові особливості
Характеристики світла
Інформація для замовлень
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
Термін експлуатації