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Ultinon Essential LED

Світлодіодна лампа для передніх фар

11012UE2X2
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    Ultinon Essential LED Світлодіодна лампа для передніх фар

    11012UE2X2

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    Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компактну універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В. Переглянути усі переваги

    Ultinon Essential LED Світлодіодна лампа для передніх фар

    Виділіться у натовпі

    Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компактну універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В. Переглянути усі переваги

    Виділіться у натовпі

    Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компактну універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В. Переглянути усі переваги

    Ultinon Essential LED Світлодіодна лампа для передніх фар

    Виділіться у натовпі

    Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компактну універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В. Переглянути усі переваги

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      Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

      • LED-HL [~HIR2]
      • Стильне біле світло 6500 К
      • Компактний дизайн для кращої фіксації
      • Сумісність із більшістю автомобілів
      Насолоджуйтеся стильним, білим світлом

      Насолоджуйтеся стильним, білим світлом

      Для сучасного, першокласного стилю обладнайте автомобіль світлодіодними лампами для передніх фар Philips Ultinon Essential LED. Ці лампи з колірною температурою до 6500 К спрямовують сучасне біле світло, що дозволяє виділятися з натовпу стильним променем.

      Відмінне охолодження завдяки ефективному розподілу тепла

      Відмінне охолодження завдяки ефективному розподілу тепла

      Завдяки оптимальній ефективності та надзвичайній надійності світлодіодні лампи для передніх фар Philips Ultinon Essential LED займають передові позиції в галузі світлодіодної технології. Завдяки механізму подвійного розподілу тепла – вбудованому вентилятору та алюмінієвому радіатору з анодованим покриттям – ці світлодіодні лампи для передніх фар ефективніше розподіляють тепло. Вони забезпечують найвищий рівень яскравості на довший період часу.

      Компактна універсальна конструкція для зручного використання

      Компактна універсальна конструкція для зручного використання

      Philips Ultinon Essential LED використовує цілком нову конструкцію лампи, що містить вбудовану в корпус електроніку блока керування, забезпечуючи більше місця для лампи у фарі і полегшуючи встановлення. Насолоджуйтеся зручним використанням: цілісна конструкція дозволяє легко вийняти центральне кільце зверху без відкручування. Philips Ultinon Essential LED із компактним корпусом підходить для широкого ряду моделей автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити її.

      Насолоджуйтеся кращою видимістю

      Насолоджуйтеся кращою видимістю

      Рівномірний, точний пучок світла дозволяє краще бачити й бути помітнішим. Завдяки точному оптичному дизайну Philips Ultinon Essential LED світло спрямовуватиметься саме туди, де потрібно на дорозі. Ви не лише зможете швидше освітлювати перешкоди і впевненіше їхати, а й не засліплюватимете інших водіїв небезпечним відблиском, дбаючи про безпеку кожного на дорозі. Для чіткого променю також важливо правильно встановити лампу у фару. Використовуючи регульовані кільцеві клеми, Ви можете подбати про ідеальне вирівнювання для оптимального освітлення та більшої безпеки на дорозі.

      Підтримка 12 В та 24 В для ширшого застосування

      Підтримка 12 В та 24 В для ширшого застосування

      Лампа Philips Ultinon Essential LED ідеально підходить для широкого ряду транспортних засобів і сумісна з електричними системами 12 В та 24 В. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до одного з наших уповноважених партнерів чи центру обробки викликів.

      Очікуйте тривалу продуктивність, а не швидку поломку

      Очікуйте тривалу продуктивність, а не швидку поломку

      Маючи понад 100 років досвіду в галузі автомобільного освітлення, Philips Lighting гарантує те, що наші вироби автомобільної якості створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва.

      Додаткові кільцеві клеми для встановлення у більшості моделях автомобілів

      Додаткові кільцеві клеми для встановлення у більшості моделях автомобілів

      Оскільки лампи для передніх фар H7 мають різноманітні кронштейни для фар, інколи можуть виникати проблеми зі встановленням світлодіодних ламп. Але не зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Essential LED. Додаткові кільцеві клеми для світлодіодів Philips забезпечують відповідність найрізноманітнішим моделям автомобілів, тому Ви можете спокійно купувати світлодіодні лампи Philips.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018003904
        EAN3
        8719018003911
        Тип упаковки
        X1

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        Фари ближнього світла
        Лінійка
        Ultinon Essential LED
        Тип
        LED-HL [~HIR2]
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Позначення
        LED-HL [~HIR2]
        Цоколь
        PX22d

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        24  Вт
        Напруга
        12 В та 24  В

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Світлодіодні лампи Philips

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        6500 К
        Люмен [лм]
        1550

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11012UE2X2
        Код замовлення
        00390431

      • Інформація про упаковку

        Висота
        11,5  см
        Довжина
        22  см
        Вага нетто однієї одиниці
        447,6  г
        Ширина
        15,5  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,55  кг

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        26,5  г
        Висота
        12,7  см
        Довжина
        10,6  см
        Вага нетто однієї одиниці
        48,1  г
        Ширина
        4,8  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        12
        Кількість в упаковці
        2

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        1500 год

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          • Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.