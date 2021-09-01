Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Ultinon Pro6000 SI

    Автомобільна сигнальна лампа

    11065RU60X2
    • Насолоджуйтеся тривалою яскравістю Насолоджуйтеся тривалою яскравістю Насолоджуйтеся тривалою яскравістю
      -{discount-value}

      Ultinon Pro6000 SI Автомобільна сигнальна лампа

      11065RU60X2

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору, чудово виглядають і покращують видимість, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro6000 SI Автомобільна сигнальна лампа

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору, чудово виглядають і покращують видимість, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору, чудово виглядають і покращують видимість, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro6000 SI Автомобільна сигнальна лампа

      Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

      Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору, чудово виглядають і покращують видимість, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Ultinon Pro6000 SI

        Ultinon Pro6000 SI

        Автомобільна сигнальна лампа

        - {discount-value}

        Усього:

        Насолоджуйтеся тривалою яскравістю

        Вишукані яскравіші сигнальні вогні

        • LED-RED [~W21W]
        • Кількість ламп: 2 шт.
        • 12 В, 6000 K, холодне біле світло
        • Прогресивна автомобільна система

        Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

        Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro6000 мають яскраве й інтенсивне червоне світло для стоп-сигналів. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.

        Миттєве повідомлення про безпеку для інших водіїв

        Порівняно з лампами розжарювання, світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 миттєво засвічуються, щоб інші водії реагували швидше, а ви були у більшій безпеці.

        Ергономічний дизайн із трьома світлодіодами

        Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 рівномірно поширюють світло у стоп-сигналах. Завдяки широкому куту поширення променя світло завжди буде скероване туди, де потрібно.

        Оновіть лампи, оновіть стиль

        Основним завданням зовнішнього освітлення є допомогти вам бачити і бути помітними, і немає причини, чому воно не може бути ще й стильним. Якщо ви хочете оновити стиль, не купуючи нового автомобіля, заміна зовнішнього освітлення світлодіодними сигнальними лампами Philips Ultinon Pro6000 – це раціональна інвестиція.

        Довший строк експлуатації: до 5000 годин

        Потрібні яскраві та стильні автомобільні лампи, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні лампи мають один великий недолік: що потужніше їхнє світло, то коротший строк експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки сучасній світлодіодній технології та вдосконаленим системам керування теплом вони витримують до 5000 годин роботи.

        Просте встановлення та сумісність із більшістю моделями автомобілів

        Насолоджуйтеся простим встановленням: заміняти лампи Philips Ultinon Pro6000 швидко й легко.

        Електрична сумісність із більшістю автомобілів

        Модернізовані світлодіодні і традиційні лампи відрізняються за потужністю, складом і споживанням енергії. Заміна традиційних ламп на світлодіодні може спричинити певні проблеми. Лампи Philips Ultinon Pro6000 електрично сумісні з більшістю автомобілів. За потреби для усунення несправностей наявні аксесуари у вигляді додаткових адаптерів. Ми продаємо комплексне рішення.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          • Світлодіодні, автомобільної якості
          • Потужна яскравість
          • Рівномірне розсіювання світла
          Очікувані переваги
          Вишукані яскравіші сигнальні вогні

        • Опис виробу

          Застосування
          Зупинка
          Цоколь
          W3x16d
          Позначення
          W21W LED red 11065 RU60 12V X2
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Ні
          Лінійка
          Ultinon Pro6000 SI
          Технологія
          LED
          Тип
          LED-RED [~W21W]
          Напруга
          12  В

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          5000 год.

        • Характеристики світла

          Люмен
          75
          Колірна температура
          Червона

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          11065RU60X2
          Код замовлення
          1564830

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018015648
          EAN3
          8719018015655
          Тип упаковки
          x2

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          36  г
          Довжина
          14.2  см
          Ширина
          12.1  см
          Висота
          10.3  см
          Вага нетто однієї одиниці
          13  г
          Кількість в упаковці
          2 шт.
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10 упаковок

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          9.5  см
          Ширина
          1.5  см
          Висота
          13.5  см
          Вага нетто однієї одиниці
          360  г
          Вага брутто однієї одиниці
          0.51  кг

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            • Несумісність з ECE
            Реєстрація

            10% додаткової знижки на першу покупку

            Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки*


            Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

            Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

            Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

            Актуальні та корисні поради від Philips​

            Partnerlista
            *

            Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

            Що це означає?

            *Промокод на -10% знижки буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. ​

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію

            You are about to visit a Philips global content page

            Continue

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.