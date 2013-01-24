Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3000 мають чудовий ефект денного світла до 6000 K, що краще освітлює територію одразу за вашим автомобілем. Що більше ви бачитимете, то в більшій безпеці будете.