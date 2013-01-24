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Ultinon Pro3000 SI

Автомобільна сигнальна лампа

11065U30CWB2
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    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    11065U30CWB2

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    Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього ходу світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W21W]. Вони яскраві та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього ходу світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W21W]. Вони яскраві та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього ходу світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W21W]. Вони яскраві та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього ходу світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W21W]. Вони яскраві та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

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      Виділіться у натовпі

      Надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

      • LED-White [~W21W]
      • Кількість ламп: 2 шт.
      • 12 В, 6000 K, ефект денного світла
      • Прогресивна автомобільна система

      Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

      Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3000 мають чудовий ефект денного світла до 6000 K, що краще освітлює територію одразу за вашим автомобілем. Що більше ви бачитимете, то в більшій безпеці будете.

      Оптимізовано для кращої видимості

      Лінійка світлодіодних ламп для зовнішнього освітлення Philips Ultinon Pro3000 створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу відповідних зовнішніх сигналів, коли це потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки або роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та рівномірному розповсюдженню світла не лише ви побачите більше на дорозі – інші водії також краще бачитимуть вас.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3000 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.

      Надійне світлодіодне освітлення із тривалим терміном експлуатації

      Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні передні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED мають вищу стійкість і тривалий термін експлуатації 3000 годин.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018006844
        EAN3
        8719018006851
        Тип упаковки
        B2

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        Сигнальне та салонне освітлення
        Лінійка
        Ultinon Pro3000
        Тип
        LED-White [~W21W]
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Позначення
        LED-White [~W21W]
        Цоколь
        W3x16d

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        1,75  Вт
        Напруга
        12  В

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Світлодіодні лампи Philips

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        6000 K
        Люмен
        190

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11065U30CWB2
        Код замовлення
        00684430

      • Інформація про упаковку

        Висота
        10,3  см
        Довжина
        14,2  см
        Ширина
        12,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,49  кг

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        39,87  г
        Висота
        13,5  см
        Довжина
        9,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        10  г
        Ширина
        1,5  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        2

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        3000 год

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