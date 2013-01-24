Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. У ролі вогнів заднього ходу, габаритних вогнів або стоп-сигналів сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3000 забезпечують потрібну ефективність, щоб інші водії мали достатньо часу відреагувати на ваші маневри. Оновіть своє зовнішнє освітлення лампами для стоп-сигналів і задніх габаритних вогнів насиченішого червоного кольору. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.
Лінійка світлодіодних ламп для зовнішнього освітлення Philips Ultinon Pro3000 створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу відповідних зовнішніх сигналів, коли це потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки або роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та рівномірному розповсюдженню світла не лише ви побачите більше на дорозі – інші водії також краще бачитимуть вас.
Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3000 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.
Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні передні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED мають вищу стійкість і тривалий термін експлуатації 3000 годин.
Дані упаковки
Опис виробу
Електричні характеристики
Маркетингові особливості
Характеристики світла
Інформація для замовлень
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
Термін експлуатації