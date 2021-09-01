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Насолоджуйтеся тривалою яскравістю
Для стильного водіння оновіть свої стоянкові й габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜W21/5W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся тривалою яскравістю
Для стильного водіння оновіть свої стоянкові й габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜W21/5W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся тривалою яскравістю
Для стильного водіння оновіть свої стоянкові й габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜W21/5W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся тривалою яскравістю
Для стильного водіння оновіть свої стоянкові й габаритні вогні світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜W21/5W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Автомобільна сигнальна лампа
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Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro6000 мають яскраве й інтенсивне червоне світло для стоп-сигналів і задніх ліхтарів. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.
Порівняно з лампами розжарювання, світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 миттєво засвічуються, щоб інші водії реагували швидше, а ви були у більшій безпеці.
Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 рівномірно поширюють світло у стоп-сигналах і задніх ліхтарях. Завдяки широкому куту поширення променя світло завжди буде скероване туди, де потрібно.
Основним завданням зовнішнього освітлення є допомогти вам бачити і бути помітними, і немає причини, чому воно не може бути ще й стильним. Якщо ви хочете оновити стиль, не купуючи нового автомобіля, заміна зовнішнього освітлення світлодіодними сигнальними лампами Philips Ultinon Pro6000 – це раціональна інвестиція.
Потрібні яскраві та стильні автомобільні лампи, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні лампи мають один великий недолік: що потужніше їхнє світло, то коротший строк експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки сучасній світлодіодній технології та вдосконаленим системам керування теплом вони витримують до 5000 годин роботи.
Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro6000 мають стандартні цоколі та конструкцію без полюсів, тому заміняти їх легко й швидко.
Модернізовані світлодіодні і традиційні лампи відрізняються за потужністю, складом і споживанням енергії. Заміна традиційних ламп на світлодіодні може спричинити певні проблеми. Лампи Philips Ultinon Pro6000 електрично сумісні з більшістю автомобілів. За потреби для усунення несправностей наявні аксесуари у вигляді додаткових адаптерів. Ми продаємо комплексне рішення.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Термін експлуатації
Характеристики світла
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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