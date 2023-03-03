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    Ultinon Pro3100 SI

    Сигнальна лампа

    11071AU31B2
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      Ultinon Pro3100 SI Сигнальна лампа

      11071AU31B2

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      Для стильного водіння оновіть свої сигнали повороту жовтими світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜WY21W]. Вони яскравого, насиченого жовтого кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro3100 SI Сигнальна лампа

      Виділіться у натовпі

      Для стильного водіння оновіть свої сигнали повороту жовтими світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜WY21W]. Вони яскравого, насиченого жовтого кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Виділіться у натовпі

      Для стильного водіння оновіть свої сигнали повороту жовтими світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜WY21W]. Вони яскравого, насиченого жовтого кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

      Ultinon Pro3100 SI Сигнальна лампа

      Виділіться у натовпі

      Для стильного водіння оновіть свої сигнали повороту жовтими світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 LED [˜WY21W]. Вони яскравого, насиченого жовтого кольору та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

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        Ultinon Pro3100 SI

        Ultinon Pro3100 SI

        Сигнальна лампа

        - {discount-value}

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        Надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

        • LED-Amber [˜WY21W]
        • Кількість ламп: 2 шт.
        • 12 В, інтенсивне жовте світло
        • Прогресивна автомобільна система

        Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

        Попередження про передбачуваний рух транспортного засобу є дуже важливе для вашої безпеки. Щоб уникнути зіткнень, інші люди повинні знати, що ви робите, незалежно від того, чи це рух назад, маневрування, поворот чи зупинка. А якщо погана погода погіршує видимість, потреба у яскравих лампах для подачі сигналів стає ще актуальнішою. Як сигнали повороту, сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3100 забезпечують необхідну вам потужність, дозволяючи іншим водіям завчасно реагувати. Оновіть зовнішнє освітлення до більш інтенсивного червоного. Ваш транспортний засіб багато про вас розкаже, тож заявіть про себе зі стилем за допомогою зовнішніх світлодіодних сигнальних ламп Philips.

        Оптимізовано для кращої видимості

        Лінійка світлодіодних ламп для зовнішнього освітлення Philips Ultinon Pro3000 створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу відповідних зовнішніх сигналів, коли це потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки або роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та рівномірному розповсюдженню світла не лише ви побачите більше на дорозі – інші водії також краще бачитимуть вас.

        Надійне світлодіодне освітлення із тривалим терміном експлуатації

        Вам потрібні яскраві та стильні фари, але ви не хочете постійно замінювати несправні лампи. Це велика слабкість звичайних сигнальних вогнів – що потужніша фара, то коротший термін її експлуатації. За однакової інтенсивності світла світлодіодні фари прослужать набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3100 надзвичайно довговічні завдяки терміну експлуатації 3000 годин, що перевищує службу звичайних сигнальних ламп W21WY21W (Philips WY21W 12V). Заміна звичайної лампи WY21W світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3100 дозволить уникнути численних замін у майбутньому, що зекономить ваші гроші та час.

        Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями ТЗ

        Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3100 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.

        Легке встановлення на транспортному засобі

        Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3100 мають конструкцію без полюсів, щоб ви не хвилювалися про полярність під час встановлення. Це заощадить ваш час і спростить встановлення.

        Миттєве повідомлення про безпеку для інших водіїв

        Порівняно з лампами розжарювання, світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3100 миттєво засвічуються, щоб інші водії реагували швидше, а ви були у більшій безпеці.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Трансформуйте свої лампи
          Особливість виробу
          • Високий рівень яскравості
          • Без полюсів
          • Простота встановлення

        • Опис виробу

          Застосування
          Задні і передні сигнали повороту
          Цоколь
          W3x16d
          Позначення
          LED-Amber [˜WY21W]
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Ні
          Лінійка
          Ultinon Pro3100
          Технологія
          LED
          Тип
          LED-Amber [˜WY21W]

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          3000 год

        • Характеристики світла

          Люмен
          140
          Колірна температура
          Жовтий

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          2,15  Вт
          Напруга
          12  В

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          11071AU31B2
          Код замовлення
          02198430

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018021984
          EAN3
          8719018021991
          Тип упаковки
          B2

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          9.5  см
          Ширина
          1.5  см
          Висота
          13.5  см
          Кількість в упаковці
          2
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          14.2  см
          Ширина
          12.1  см
          Висота
          10.3  см
          Вага брутто однієї одиниці
          0.49  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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