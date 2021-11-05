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Більше не доступний
11258UE2X2
Тип лампи: H1
Стильне біле світло 6500 К
Компактний дизайн для кращої фіксації
Сумісність із більшістю автомобілів
Кількість ламп: 2 шт.
Для сучасного, першокласного стилю обладнайте автомобіль світлодіодними лампами для передніх фар Philips Ultinon Essential LED. Ці лампи з колірною температурою до 6500 К спрямовують сучасне біле світло, що дозволяє виділятися з натовпу стильним променем.
Завдяки оптимальній ефективності та надзвичайній надійності світлодіодні лампи для передніх фар Philips Ultinon Essential LED займають передові позиції в галузі світлодіодної технології. Завдяки механізму подвійного розподілу тепла – вбудованому вентилятору та алюмінієвому радіатору з анодованим покриттям – ці світлодіодні лампи для передніх фар ефективніше розподіляють тепло. Вони забезпечують найвищий рівень яскравості на довший період часу.
Philips Ultinon Essential LED використовує цілком нову конструкцію лампи, що містить вбудовану в корпус електроніку блока керування, забезпечуючи більше місця для лампи у фарі і полегшуючи встановлення. Насолоджуйтеся зручним використанням: цілісна конструкція дозволяє легко вийняти центральне кільце зверху без відкручування. Philips Ultinon Essential LED із компактним корпусом підходить для широкого ряду моделей автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити її.
4.3
з 5
31
Відгуки
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюси
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Мінуси
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.