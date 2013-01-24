Насолоджуйтеся кращою видимістю

Рівномірний, точний пучок світла дозволяє краще бачити й бути помітнішим. Завдяки точному оптичному дизайну Philips Ultinon Essential LED світло спрямовуватиметься саме туди, де потрібно на дорозі. Ви не лише зможете швидше освітлювати перешкоди і впевненіше їхати, а й не засліплюватимете інших водіїв небезпечним відблиском, дбаючи про безпеку кожного на дорозі. Для чіткого променю також важливо правильно встановити лампу у фару. Використовуючи регульовані кільцеві клеми, Ви можете подбати про ідеальне вирівнювання для оптимального освітлення та більшої безпеки на дорозі.