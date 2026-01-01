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Більше не доступний

Ultinon Essential LEDЛампа для передніх фар

11366UE2X2

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Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компактну універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В.
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Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

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  • Тип лампи: H8/H11/H16

  • Стильне біле світло 6500 К

  • Компактний дизайн для кращої фіксації

  • Сумісність із більшістю автомобілів

  • Кількість ламп: 2 шт.

Насолоджуйтеся стильним, білим світлом

Насолоджуйтеся стильним, білим світлом

Для сучасного, першокласного стилю обладнайте автомобіль світлодіодними лампами для передніх фар Philips Ultinon Essential LED. Ці лампи з колірною температурою до 6500 К спрямовують сучасне біле світло, що дозволяє виділятися з натовпу стильним променем.

Відмінне охолодження завдяки ефективному розподілу тепла

Відмінне охолодження завдяки ефективному розподілу тепла

Завдяки оптимальній ефективності та надзвичайній надійності світлодіодні лампи для передніх фар Philips Ultinon Essential LED займають передові позиції в галузі світлодіодної технології. Завдяки механізму подвійного розподілу тепла – вбудованому вентилятору та алюмінієвому радіатору з анодованим покриттям – ці світлодіодні лампи для передніх фар ефективніше розподіляють тепло. Вони забезпечують найвищий рівень яскравості на довший період часу.

Компактна універсальна конструкція для зручного використання

Компактна універсальна конструкція для зручного використання

Philips Ultinon Essential LED використовує цілком нову конструкцію лампи, що містить вбудовану в корпус електроніку блока керування, забезпечуючи більше місця для лампи у фарі і полегшуючи встановлення. Насолоджуйтеся зручним використанням: цілісна конструкція дозволяє легко вийняти центральне кільце зверху без відкручування. Philips Ultinon Essential LED із компактним корпусом підходить для широкого ряду моделей автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити її.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.