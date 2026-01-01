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Більше не доступний
11366UE2X2
Тип лампи: H8/H11/H16
Стильне біле світло 6500 К
Компактний дизайн для кращої фіксації
Сумісність із більшістю автомобілів
Кількість ламп: 2 шт.
Для сучасного, першокласного стилю обладнайте автомобіль світлодіодними лампами для передніх фар Philips Ultinon Essential LED. Ці лампи з колірною температурою до 6500 К спрямовують сучасне біле світло, що дозволяє виділятися з натовпу стильним променем.
Завдяки оптимальній ефективності та надзвичайній надійності світлодіодні лампи для передніх фар Philips Ultinon Essential LED займають передові позиції в галузі світлодіодної технології. Завдяки механізму подвійного розподілу тепла – вбудованому вентилятору та алюмінієвому радіатору з анодованим покриттям – ці світлодіодні лампи для передніх фар ефективніше розподіляють тепло. Вони забезпечують найвищий рівень яскравості на довший період часу.
Philips Ultinon Essential LED використовує цілком нову конструкцію лампи, що містить вбудовану в корпус електроніку блока керування, забезпечуючи більше місця для лампи у фарі і полегшуючи встановлення. Насолоджуйтеся зручним використанням: цілісна конструкція дозволяє легко вийняти центральне кільце зверху без відкручування. Philips Ultinon Essential LED із компактним корпусом підходить для широкого ряду моделей автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити її.
Відгуки
Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.