Відмінне охолодження завдяки ефективному розподілу тепла

Завдяки оптимальній ефективності та надзвичайній надійності світлодіодні лампи для передніх фар Philips Ultinon Essential LED займають передові позиції в галузі світлодіодної технології. Завдяки механізму подвійного розподілу тепла – вбудованому вентилятору та алюмінієвому радіатору з анодованим покриттям – ці світлодіодні лампи для передніх фар ефективніше розподіляють тепло. Вони забезпечують найвищий рівень яскравості на довший період часу.