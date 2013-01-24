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Ultinon Pro3000 SI

Автомобільна сигнальна лампа

11498U30RB2
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    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    11498U30RB2

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    Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть свої стоп-сигнали світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜P21W]. Вони яскравого, насиченого червоного кольору і чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги

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      Надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

      • LED-RED [~P21W]
      • Кількість ламп: 2 шт.
      • 12 В, інтенсивне червоне світло
      • Прогресивна автомобільна система

      Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

      Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. У ролі вогнів заднього ходу, габаритних вогнів або стоп-сигналів сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3000 забезпечують потрібну ефективність, щоб інші водії мали достатньо часу відреагувати на ваші маневри. Оновіть своє зовнішнє освітлення лампами для стоп-сигналів і задніх габаритних вогнів насиченішого червоного кольору. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.

      Оптимізовано для кращої видимості

      Лінійка світлодіодних ламп для зовнішнього освітлення Philips Ultinon Pro3000 створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу відповідних зовнішніх сигналів, коли це потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки або роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та рівномірному розповсюдженню світла не лише ви побачите більше на дорозі – інші водії також краще бачитимуть вас.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3000 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.

      Надійне світлодіодне освітлення із тривалим терміном експлуатації

      Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні передні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED мають вищу стійкість і тривалий термін експлуатації 3000 годин.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018006400
        EAN3
        8719018006417
        Тип упаковки
        B2

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        Сигнальне та салонне освітлення
        Лінійка
        Ultinon Pro3000
        Тип
        LED-Red [~P21W]
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Позначення
        LED-Red [~P21W]
        Цоколь
        BA15S

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        1,75  Вт
        Напруга
        12  В

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Світлодіодні лампи Philips

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        Червона
        Люмен
        50

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11498U30RB2
        Код замовлення
        00640030

      • Інформація про упаковку

        Висота
        10,3  см
        Довжина
        14,2  см
        Ширина
        12,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,49  кг

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        39,87  г
        Висота
        13,5  см
        Довжина
        9,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        15  г
        Ширина
        1,5  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        2

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        3000 год

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