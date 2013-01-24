Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. У ролі вогнів заднього ходу, габаритних вогнів або стоп-сигналів сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3000 забезпечують потрібну ефективність, щоб інші водії мали достатньо часу відреагувати на ваші маневри. Оновіть своє зовнішнє освітлення лампами для стоп-сигналів і задніх габаритних вогнів насиченішого червоного кольору. Ваш автомобіль багато про вас розкаже, тому проявіть свій стиль зі світлодіодними сигнальними лампами Philips.