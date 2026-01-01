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  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

Більше не доступний

Ultinon LEDавтомобільна сигнальна лампа

11498ULRX2

Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу Philips Ultinon LED [˜P21W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем.
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Надійна якість світлодіодів

Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Кількість ламп: 2 шт.

  • 12 В, червоне насичене

  • Стоп-сигнал, задні протитуманні

Оновіть лампи, оновіть стиль

Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.

Яскравіші світлові сигнали для покращеної безпеки

Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. Завдяки яскравим світловим сигналам Ви будете помітними, а це підвищує безпеку. Ліхтарі заднього ходу, габаритні вогні, стоп-сигнали: світлодіодні сигнальні ліхтарі Philips Ultinon LED надзвичайно ефективно задовольняють Ваші потреби, а інші водії матимуть той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.

Миттєве загоряння ліхтарів підвищує безпеку в разі екстреного гальмування

Потрібен певний час для того, щоб лампи розжарювання загорілися та досягли максимальної продуктивності. Натомість, світлодіодні ліхтарі вмикаються "миттєво". Різниця вимірюється частками секунди. В умовах екстреного гальмування частки секунди мають величезне значення. Приміром, за швидкості 100 км/год. різниця лише чотири десятих секунди часу реагування дорівнює додатковим 11 метрам шляху, який проходить автомобіль під час реакції водія – а це приблизно 2,5 довжини автомобіля і додатковий час на реагування. Світлодіодні стоп-сигнали Philips загораються одразу в разі гальмування, і водій позаду знатиме про це.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.

      2. .