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Ultinon LED

автомобільна сигнальна лампа

11499ULRX2
  • Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння. Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння. Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.
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    Ultinon LED автомобільна сигнальна лампа

    11499ULRX2

    Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

    Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу та задніх ліхтарів Philips Ultinon LED [~P21/5W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    Ultinon LED автомобільна сигнальна лампа

    Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

    Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу та задніх ліхтарів Philips Ultinon LED [~P21/5W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

    Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу та задніх ліхтарів Philips Ultinon LED [~P21/5W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    Ultinon LED автомобільна сигнальна лампа

    Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

    Щоб водити автомобіль зі стилем, встановіть сигнальні ліхтарі насичених кольорів. Світлодіодні лампи для стоп-сигналу та задніх ліхтарів Philips Ultinon LED [~P21/5W] – яскраві, насиченого червоного кольору та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

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      Яскраві світлові сигнали. Стильне водіння.

      Надійна якість світлодіодів

      • LED-S25 [~P21/5W]
      • Кількість ламп: 2 шт.
      • 12 В, червоне насичене
      • Стоп-сигнал/задній ліхтар

      Оновіть лампи, оновіть стиль

      Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.

      Яскравіші світлові сигнали для покращеної безпеки

      Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. Завдяки яскравим світловим сигналам Ви будете помітними, а це підвищує безпеку. Ліхтарі заднього ходу, габаритні вогні, стоп-сигнали: світлодіодні сигнальні ліхтарі Philips Ultinon LED надзвичайно ефективно задовольняють Ваші потреби, а інші водії матимуть той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.

      Чудове розсіювання світла для покращеної видимості

      Лінійка світлодіодних засобів зовнішнього освітлення Philips створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу зовнішнього сигнального світла саме туди, де потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки чи роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та чудовому розповсюдженню світла не лише Ви побачите більше на дорозі – інші водії краще бачитимуть Вас.

      Миттєве загоряння ліхтарів підвищує безпеку в разі екстреного гальмування

      Потрібен певний час для того, щоб лампи розжарювання загорілися та досягли максимальної продуктивності. Натомість, світлодіодні ліхтарі вмикаються "миттєво". Різниця вимірюється частками секунди. В умовах екстреного гальмування частки секунди мають величезне значення. Приміром, за швидкості 100 км/год. різниця лише чотири десятих секунди часу реагування дорівнює додатковим 11 метрам шляху, який проходить автомобіль під час реакції водія – а це приблизно 2,5 довжини автомобіля і додатковий час на реагування. Світлодіодні стоп-сигнали Philips загораються одразу в разі гальмування, і водій позаду знатиме про це.

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи. Водночас, радимо запросити для встановлення нових світлодіодних фар Philips X-tremeUltinon спеціаліста-механіка – він забезпечить готовність рушати в дорогу. Ці лампи сумісні з широкою лінійкою існуючих моделей автомобілів, проте підтримуються не всі типи автомобілів.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018050137
        EAN3
        8719018050144
        Тип упаковки
        x2

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        Стоп-сигнал/задній ліхтар
        Лінійка
        Ultinon LED
        Тип
        [~P21/5W]
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Цоколь
        BAY15d
        Позначення типу світлодіодів
        LED-S25 [~P21/5W]
        Технічні характеристики
        Миттєве ввімкнення

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Яскраві світлові сигнали, стильне водіння

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        Червона
        Люмен
        70/13

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11499ULRX2
        Код замовлення
        5013730

      • Інформація про упаковку

        Висота
        8,5  см
        Довжина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,6  кг

      • Інформація про упаковку

        Висота
        9,2  см
        Довжина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20
        Кількість в упаковці
        2

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 8 років

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          • Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.