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Ultinon Pro3000 SI

Автомобільна сигнальна лампа

11854U30CWB1
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    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    11854U30CWB1

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    Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 38-мм лампами Philips Ultinon Pro3000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 38-мм лампами Philips Ultinon Pro3000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 38-мм лампами Philips Ultinon Pro3000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro3000 SI Автомобільна сигнальна лампа

    Виділіться у натовпі

    Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 38-мм лампами Philips Ultinon Pro3000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги

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      Надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

      • LED-FEST 38 мм [~C5W]
      • Кількість ламп: 1 шт.
      • 12 В, 6000 K, ефект денного світла
      • Прогресивна автомобільна система

      Яскраві лампи для салону вашого автомобіля

      Оберіть свої яскраво-білі світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED, що забезпечують чудову видимість і стиль у салоні автомобіля. Ці яскраві та стильні лампи повністю змінять ваш досвід водіння. Коли шукатимете телефон, який упав, коли намагатиметеся знайти найкращий маршрут або ваші пасажири захочуть почитати, тепер ви зможете насолоджуватися яскравим салонним освітленням.

      Оптимізовано для кращої видимості

      Світлодіодні салоні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED мають потужний ефект денного світла до 6000 K, освітлюючи пасажирське відділення яскравим, рівномірним і стильним світлом.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3000 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.

      Надійне світлодіодне освітлення із тривалим терміном експлуатації

      Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні передні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED мають вищу стійкість і тривалий термін експлуатації 3000 годин.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018006769
        EAN3
        8719018006776
        Тип упаковки
        B1

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        Сигнальне та салонне освітлення
        Лінійка
        Ultinon Pro3000
        Тип
        LED-FEST 38 мм [~C5W]
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Позначення
        LED-FEST 38 мм [~C5W]
        Цоколь
        SV8.5 Ø9,8 x 38 мм

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        0,6  Вт
        Напруга
        12  В

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Світлодіодні сигнальні лампи Philips

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        6000 K
        Люмен
        50

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11854U30CWB1
        Код замовлення
        00676930

      • Інформація про упаковку

        Висота
        10,3  см
        Довжина
        14,2  см
        Ширина
        12,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,23  кг

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        12,27  г
        Висота
        13,5  см
        Довжина
        9,5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        2,4  г
        Ширина
        1,5  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        1

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        3000 год

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