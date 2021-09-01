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Насолоджуйтеся тривалою яскравістю
Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 30-мм лампами Philips Ultinon Pro6000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 4000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся тривалою яскравістю
Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 30-мм лампами Philips Ultinon Pro6000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 4000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся тривалою яскравістю
Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 30-мм лампами Philips Ultinon Pro6000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 4000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся тривалою яскравістю
Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 30-мм лампами Philips Ultinon Pro6000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 4000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги
Автомобільна сигнальна лампа
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Оберіть свої яскраво-білі світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000 LED, що забезпечують чудову видимість і стиль у салоні автомобіля. Ці яскраві та стильні лампи повністю змінять ваш досвід водіння. Коли шукатимете телефон, який упав, коли намагатиметеся знайти найкращий маршрут або ваші пасажири захочуть почитати, тепер ви зможете насолоджуватися яскравим салонним освітленням.
Світлодіодні салоні лампи Philips Ultinon Pro6000 LED мають потужний ефект денного світла до 4000 K, що освітлює салон яскравим, рівномірним і стильним світлом.
Якщо ви думаєте, як покращити освітлення та стиль салону автомобіля, виберіть світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000. Чітке біле світло допоможе вам навести лад у відділенні для рукавичок, знайти телефон або гаманець, що впав під сидіння, або пошукати щось у багажнику. Воно не лише допомагає вам краще бачити, але й виглядає досить вишукано.
Потрібні яскраві та стильні автомобільні лампи, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні лампи мають один великий недолік: що потужніше їхнє світло, то коротший строк експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки сучасній світлодіодній технології та вдосконаленим системам керування теплом вони витримують до 5000 годин роботи.
Насолоджуйтеся простим встановленням: заміняти лампи Philips Ultinon Pro6000 швидко й легко.
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Опис виробу
Термін експлуатації
Характеристики світла
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