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Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 43-мм лампами Philips Ultinon Pro3000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 43-мм лампами Philips Ultinon Pro3000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 43-мм лампами Philips Ultinon Pro3000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть салонне освітлення світлодіодними 43-мм лампами Philips Ultinon Pro3000 LED Festoon. Потужне яскраве біле світло 6000 K освітлює салон автомобіля та приємне для зору. Переглянути усі переваги
Оберіть свої яскраво-білі світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED, що забезпечують чудову видимість і стиль у салоні автомобіля. Ці яскраві та стильні лампи повністю змінять ваш досвід водіння. Коли шукатимете телефон, який упав, коли намагатиметеся знайти найкращий маршрут або ваші пасажири захочуть почитати, тепер ви зможете насолоджуватися яскравим салонним освітленням.
Світлодіодні салоні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED мають потужний ефект денного світла до 6000 K, освітлюючи пасажирське відділення яскравим, рівномірним і стильним світлом.
Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3000 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.
Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні передні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED мають вищу стійкість і тривалий термін експлуатації 3000 годин.
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Опис виробу
Електричні характеристики
Маркетингові особливості
Характеристики світла
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