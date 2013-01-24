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Ultinon LED

автомобільна лампа для салону

11864ULWX1
  • Яскраве салонне освітлення Яскраве салонне освітлення Яскраве салонне освітлення
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    Ultinon LED автомобільна лампа для салону

    11864ULWX1

    Яскраве салонне освітлення

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон автомобіля та не разять очі. Переглянути усі переваги

    Ultinon LED автомобільна лампа для салону

    Яскраве салонне освітлення

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон автомобіля та не разять очі. Переглянути усі переваги

    Яскраве салонне освітлення

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон автомобіля та не разять очі. Переглянути усі переваги

    Ultinon LED автомобільна лампа для салону

    Яскраве салонне освітлення

    Ви більше не загубите ключів завдяки яскравим, стильним та надійним світлодіодним лампам Philips 38 мм Festoons для освітлення салону та номерних знаків. Потужні лампи з ефектом денного світла 6000 К освітлюють салон автомобіля та не разять очі. Переглянути усі переваги

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      Яскраве салонне освітлення

      Бачте більше зі світлодіоним освітленням

      • LED-FEST [43 мм]
      • Кількість ламп: 1 шт.
      • 12 В, 6000 K, ефект денного світла
      • Освітлення салону

      Оновіть лампи, оновіть стиль

      Ваші вимоги до освітлення та уподобання можуть різнитися залежно від застосування. Для освітлення салону можна вибрати світлодіодні лампи Philips Ultinon LED для більшої яскравості. Обирайте приємне тепле біле світло 4000 Кельвін. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою світлодіодного салонного освітлення Philips.

      Яскраве салонне освітлення для ефективного освітлення салону автомобіля

      Немає значення, що Ви загубили: телефон, ключі чи лівий черевичок дитини – усім нам час від часу доводиться шукати загублену річ у погано освітленому салоні автомобіля. Світлодіодні лампи Philips для освітлення салону забезпечать тепле, яскраве та рівномірне освітлення. Тож наступного разу, коли Ви шукатимете щось у багажнику, відділенні для рукавичок чи на підлозі в салоні, Ви зможете все добре роздивитися та легко все відшукати.

      Надійне світлодіодне освітлення для тривалого терміну експлуатації

      Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні передні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon LED мають вищу стійкість до дії тепла та вібрації, тож це ідеальний вибір для тривалої служби.

      Чудове розсіювання світла для покращеної видимості

      Лінійка світлодіодних засобів зовнішнього освітлення Philips створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу зовнішнього сигнального світла саме туди, де потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки чи роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та чудовому розповсюдженню світла не лише Ви побачите більше на дорозі – інші водії краще бачитимуть Вас.

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло. Ви отримуєте висококласний стиль.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018050052
        EAN3
        8719018050069
        Тип упаковки
        X1

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Лінійка
        Ultinon LED
        Тип
        Festoon
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Цоколь
        SV8,5
        Застосування
        Освітлення салону, номерного знака
        Позначення типу світлодіодів
        LED-FEST [43 мм]

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Яскраве салонне освітлення

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        До 6000 K
        Люмен
        50

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11864ULWX1
        Код замовлення
        5005230

      • Інформація про упаковку

        Висота
        8,5  см
        Довжина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,27  кг

      • Інформація про упаковку

        Висота
        9,2  см
        Довжина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        1

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 8 років

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