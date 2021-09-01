Оновіть лампи, оновіть стиль

Якщо ви думаєте, як покращити освітлення та стиль салону автомобіля, виберіть світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro6000. Чітке біле світло допоможе вам навести лад у відділенні для рукавичок, знайти телефон або гаманець, що впав під сидіння, або пошукати щось у багажнику. Воно не лише допомагає вам краще бачити, але й виглядає досить вишукано.