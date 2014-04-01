Умови пошуку

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Vision Більше видимості

      12036B2

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Наші сигнальні лампи обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною.

      Vision Більше видимості

      Подібні вироби

      Vision
      Vision

      Більше видимості

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Сигнальні лампи Philips

      • Тип лампи: H6W
      • 12 В, 6 Вт
      • До 30% більше видимості
      • Оптимальна вартість
      • Кількість ламп: 2 шт.
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла

      • Опис виробу

        Застосування
        • Освітлення салону
        • Задні габаритні/стоянкові ліхтарі
        • Ліхтар заднього ходу
        Цоколь
        BAX9s
        Позначення
        H6W Vision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        Vision
        Технологія
        Традиційні
        Тип
        H6W

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        6  Вт
        Напруга
        12  В

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12036B2
        Код замовлення
        24720930

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        B2
        EAN1
        8711500247209
        EAN3
        8711500247216

      • Інформація про упаковку

        Ширина
        2,7  см
        Висота
        12,9  см
        Вага нетто однієї одиниці
        2,6  г
        Вага брутто однієї одиниці
        9,9  г
        Довжина
        6.7  см
        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20

      • Інформація про упаковку

        Ширина
        13,5  см
        Висота
        13  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,198  кг

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

