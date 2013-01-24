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WhiteVision

Стандартні салонні та сигнальні лампи

12036WHVB2
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    WhiteVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    12036WHVB2

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи WhiteVision додають сигнальним ліхтарям і лампам для салону ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло забезпечує більшу яскравість ламп і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    WhiteVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи WhiteVision додають сигнальним ліхтарям і лампам для салону ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло забезпечує більшу яскравість ламп і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи WhiteVision додають сигнальним ліхтарям і лампам для салону ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло забезпечує більшу яскравість ламп і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    WhiteVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи WhiteVision додають сигнальним ліхтарям і лампам для салону ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло забезпечує більшу яскравість ламп і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

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      Безпека ще не була настільки привабливою

      Ефект потужного білого ксенонового світла

      • Тип лампи: H6W
      • В упаковці: 2 шт.
      • 12 В, 6 Вт
      Найдовший у цьому класі термін експлуатації для незмінно приємного керування автомобілем

      Найдовший у цьому класі термін експлуатації для незмінно приємного керування автомобілем

      Лампи для передніх фар Philips WhiteVision (моделі H1, H3, H4, H7, T4W та W5W) створені для тривалого терміну експлуатації. Вони працюватимуть надійно та довго впродовж 450 годин*, що значно довше порівняно з іншими пропозиціями. Менше замін і більше якості за прийнятною ціною. (*H4 та H7 тестовано за стандартної напруги 13,2 В)

      Пучок яскравого білого світла

      Завдяки температурі до 3700 Кельвін та сильному білому світлу лампи Philips WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим білим світловим пучком, який миттєво розсіює темряву. Ідеальне освітлення для винятково зручного керування автомобілем.

      Ефект білого ксенонового світла для престижного вигляду

      Із лампами WhiteVision Ваш автомобіль виглядає престижно і сучасно.

      До 60% більше видимості на дорозі для максимальної чіткості

      Довший пучок із на 60% більшою видимістю дає змогу іншим учасникам дорожнього руху чіткіше бачити Вас. Це покращує безпеку і дає змогу завчасно реагувати на можливу небезпеку попереду.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Винятково зручне водіння з ефектом потужного білого ксенонового світла

      Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших сигнальних та салонних ламп. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр.

      Краща контрастність для більшої видимості та безпечнішої їзди

      Максимально біле світло під час паркування чи зупинки дає змогу краще вирізняти Ваш автомобіль з-поміж інших, тож Ви зможете насолоджуватися більш комфортною їздою.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно міцні

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Автомобільні лампи Philips з кварцового скла з захистом від УФ променів витримують вищий внутрішній тиск, тому світло буде потужнішим, а термін експлуатації – довшим.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        Галогенні
        Тип
        H6W
        Лінійка
        WhiteVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Цоколь
        BAX9s
        Позначення
        H6W 12036 WHV 12 В 6 Вт BAX9s
        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        6  Вт
        Застосування
        • Салон
        • Задні габаритні/стоянкові ліхтарі
        • Ліхтар заднього ходу

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 500 год.

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12036WHVB2
        Код замовлення
        37467430

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900374674
        EAN3
        8727900374681
        Тип упаковки
        B2

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20
        Вага брутто однієї одиниці
        2  г
        Висота
        12,9  см
        Довжина
        6,7  см
        Ширина
        2,7  см
        Вага нетто
        9,9  г

      • Інформація про упаковку

        Вага нетто однієї одиниці
        0,052  г
        Висота
        13  см
        Довжина
        15  см
        Ширина
        13,5  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,198  кг

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Ефект потужного білого ксенонового світла

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        3100 K
        Люмен
        125 +/-12%

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