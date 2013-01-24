Безпека ще не була настільки привабливою
Лампи WhiteVision додають сигнальним ліхтарям і лампам для салону ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло забезпечує більшу яскравість ламп і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безпека ще не була настільки привабливою
Лампи WhiteVision додають сигнальним ліхтарям і лампам для салону ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло забезпечує більшу яскравість ламп і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги
Безпека ще не була настільки привабливою
Лампи WhiteVision додають сигнальним ліхтарям і лампам для салону ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло забезпечує більшу яскравість ламп і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Безпека ще не була настільки привабливою
Лампи WhiteVision додають сигнальним ліхтарям і лампам для салону ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 40% біліше світло забезпечує більшу яскравість ламп і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги
Лампи для передніх фар Philips WhiteVision (моделі H1, H3, H4, H7, T4W та W5W) створені для тривалого терміну експлуатації. Вони працюватимуть надійно та довго впродовж 450 годин*, що значно довше порівняно з іншими пропозиціями. Менше замін і більше якості за прийнятною ціною. (*H4 та H7 тестовано за стандартної напруги 13,2 В)
Завдяки температурі до 3700 Кельвін та сильному білому світлу лампи Philips WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим білим світловим пучком, який миттєво розсіює темряву. Ідеальне освітлення для винятково зручного керування автомобілем.
Із лампами WhiteVision Ваш автомобіль виглядає престижно і сучасно.
Довший пучок із на 60% більшою видимістю дає змогу іншим учасникам дорожнього руху чіткіше бачити Вас. Це покращує безпеку і дає змогу завчасно реагувати на можливу небезпеку попереду.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших сигнальних та салонних ламп. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр.
Максимально біле світло під час паркування чи зупинки дає змогу краще вирізняти Ваш автомобіль з-поміж інших, тож Ви зможете насолоджуватися більш комфортною їздою.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Автомобільні лампи Philips з кварцового скла з захистом від УФ променів витримують вищий внутрішній тиск, тому світло буде потужнішим, а термін експлуатації – довшим.
Опис виробу
Термін експлуатації
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
Маркетингові особливості
Характеристики світла