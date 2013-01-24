Керуйте автомобілем безпечно
Втомилися від потреби постійно замінювати сигнальні лампи та лампи в салоні? Завдяки подовженому терміну експлуатації LongLife – це вибір для водіїв, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Керуйте автомобілем безпечно
Втомилися від потреби постійно замінювати сигнальні лампи та лампи в салоні? Завдяки подовженому терміну експлуатації LongLife – це вибір для водіїв, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги
Керуйте автомобілем безпечно
Втомилися від потреби постійно замінювати сигнальні лампи та лампи в салоні? Завдяки подовженому терміну експлуатації LongLife – це вибір для водіїв, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Керуйте автомобілем безпечно
Втомилися від потреби постійно замінювати сигнальні лампи та лампи в салоні? Завдяки подовженому терміну експлуатації LongLife – це вибір для водіїв, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів. Переглянути усі переваги
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення відділення для рукавичок, сигнальні вогні в салоні, передні стоянкові ліхтарі.
Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
Сигнальні та салонні лампи LongLife – найкращий вибір для водіїв, які потребують оптимального співвідношення ціни й якості. Подовжений термін експлуатації та стійкість до високої температури та вібрації гарантують безпроблемне водіння упродовж тривалого часу.
Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
Дані упаковки
Опис виробу
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