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  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

VisionPlusКраща безпека й комфорт

12258VPB1

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампи для передніх фар Philips VisionPlus забезпечують на 60% більше видимості – водії можуть бачити далі, завдяки чому підвищується безпеки та комфорт. Завдяки надзвичайній ефективності та чудовій ціні VisionPlus є сьогодні правильним вибором для вимогливих водіїв.
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До 60% більше видимості: швидка реакція рятує життя

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

  • Тип лампи: H1

  • 12 В, 55 Вт

  • До 60% більше видимості

  • Неймовірно надійна автомобільна лампа

  • Кількість ламп: 1 шт.

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення

Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

Технічні характеристики

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