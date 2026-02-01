Модернізовані галогенні передні фари для надзвичайно стильного вигляду

Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбіліші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.