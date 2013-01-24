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WhiteVision

Передні фари

12336WHVB1
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    WhiteVision Передні фари

    12336WHVB1

    Максимум білого світла

    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    WhiteVision Передні фари

    Максимум білого світла

    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    Максимум білого світла

    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    WhiteVision Передні фари

    Максимум білого світла

    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

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      Максимум білого світла

      Максимум білого світла, неймовірна яскравість

      • Тип лампи: H3
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      • Стиль
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Цілком дозволене для використання на дорозі, насичене біле світло

      Лампи WhiteVision сертифіковано ЕСЕ, вони є першими дозволеними на дорозі лампами, які випромінюють інтенсивне біле світло. Ці лампи забезпечують максимальну видимість, не створюючи небезпеки через засліплення водіїв попереду.

      Винятково зручне водіння з ефектом потужного білого ксенонового світла

      Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки високій колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших фар. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр, що робить WhiteVision першими лампами зі справді білим світлом.

      Найдовший у цьому класі термін експлуатації для незмінно приємного керування автомобілем

      Лампи для передніх фар Philips WhiteVision (моделі H1, H3, H4, H7, T4W та W5W) створені для тривалого терміну експлуатації. Вони працюватимуть надійно та довго впродовж 450 годин*, що значно довше порівняно з іншими пропозиціями. Менше замін і більше якості за прийнятною ціною. (*H4 та H7 тестовано за стандартної напруги 13,2 В)

      Пучок яскравого білого світла

      Завдяки температурі до 3700 Кельвін та сильному білому світлу лампи Philips WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим білим світловим пучком, який миттєво розсіює темряву. Ідеальне освітлення для винятково зручного керування автомобілем.

      Краща контрастність для більшої видимості та безпечнішої їзди

      Максимально біле світло передніх фар із колірною температурою 3700 Кельвін краще відбивається від дорожньої розмітки та знаків. Біліше світло дає змогу залишатися зосередженим та уважним уночі, щоб їздити у темну пору доби Вам було комфортніше.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно міцні

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Автомобільні лампи Philips з кварцового скла з захистом від УФ променів витримують вищий внутрішній тиск, тому світло буде потужнішим, а термін експлуатації – довшим.

      До 60% більше видимості для максимальної чіткості

      Завдяки на 60% вищій інтенсивності світла Вас будуть краще бачити інші учасники дорожнього руху. Таке світло підвищує безпеку, оскільки Ви матимете більше часу, щоб відреагувати на потенційну загрозу.

      Ефект білого ксенонового світла для престижного вигляду

      Із лампами WhiteVision Ваш автомобіль виглядає престижно і сучасно.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        Галогенна
        Тип
        H3
        Лінійка
        WhiteVision
        Застосування
        Передні протитуманні фари
        Позначення
        H3 WhiteVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Маркування ECE
        E1 21W
        Цоколь
        PK22s

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55  Вт

      • Характеристики світла

        Люмен
        1450 ±15%  лм
        Колірна температура
        до 3700 К

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 400 год.

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12336WHVB1
        Код замовлення
        77909030

      • Дані упаковки

        EAN3
        8711500779526
        EAN1
        8711500779519
        Тип упаковки
        B1

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Висота
        12,9  см
        Ширина
        2,6  см
        Довжина
        9,5  см
        Вага брутто однієї одиниці
        18  г
        Вага нетто однієї одиниці
        7  г

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,35  кг
        Висота
        8,2  см
        Довжина
        29,5  см
        Ширина
        18  см

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Ефект потужного білого ксенонового світла

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