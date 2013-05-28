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  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

VisionБільше видимості

12342PRB1

4.5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампи для передніх фар Vision, які забезпечують на 30% більше світла порівняно зі звичайними лампами для фар, пропонують відмінні характеристики пучка світла та оригінальну якість обладнання для покращення безпеки та комфорту за більш ніж прийнятною ціною.
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До 30% більше видимості порівняно зі звичайною лампою

Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

  • Тип лампи: H4

  • 12 В, 60/55 Вт

  • До 30% більше видимості

  • Оптимальна вартість

  • Кількість ламп: 1 шт.

Лампи Vision випромінюють довші пучки світла порівняно зі звичайними лампами

Лампи Vision випромінюють довші пучки світла порівняно зі звичайними лампами

Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

Безпека на дорозі починається з того, наскільки добре видно Вам і наскільки добре видно Вас

Безпека на дорозі починається з того, наскільки добре видно Вам і наскільки добре видно Вас

Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям. Компанія Philips пропагує активне підвищення безпеки руху для запобігання аваріям шляхом покращення загальної видимості та освітлення дороги.

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Технічні характеристики

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Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

28/05/2013

Polska

Polska

doskonała jakość

Żarówki używałem w skuterze Peugot Speedfight, wytrzymała dobre 5 lat, bardzo ładne światło, polecam :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność

13/03/2017

România

România

Перевірений покупець

bun

Becurile au lumina mai clara, mai focalizata, culoarea luminii este aproape de de cea naturala

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate

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