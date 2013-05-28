Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Тип лампи: H4
12 В, 60/55 Вт
До 30% більше видимості
Оптимальна вартість
Кількість ламп: 1 шт.
Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.
Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям. Компанія Philips пропагує активне підвищення безпеки руху для запобігання аваріям шляхом покращення загальної видимості та освітлення дороги.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
kucik96
28/05/2013
Polska
doskonała jakość
Żarówki używałem w skuterze Peugot Speedfight, wytrzymała dobre 5 lat, bardzo ładne światło, polecam :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12342PRB1 Lepsza widoczność
Kramansky
13/03/2017
România
Перевірений покупець
bun
Becurile au lumina mai clara, mai focalizata, culoarea luminii este aproape de de cea naturala
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Vision 12342PRB1 Mai multă vizibilitate