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    RacingVision GT200 moto

    Мотоциклетні фари

    12342RGTBW
    • Неймовірна ефективність дозволеної лампи Неймовірна ефективність дозволеної лампи Неймовірна ефективність дозволеної лампи
      -{discount-value}

      RacingVision GT200 moto Мотоциклетні фари

      12342RGTBW

      Неймовірна ефективність дозволеної лампи

      Якщо ви захоплюєтеся їздою, мотоциклетні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги

      RacingVision GT200 moto Мотоциклетні фари

      Неймовірна ефективність дозволеної лампи

      Якщо ви захоплюєтеся їздою, мотоциклетні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги

      Неймовірна ефективність дозволеної лампи

      Якщо ви захоплюєтеся їздою, мотоциклетні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги

      RacingVision GT200 moto Мотоциклетні фари

      Неймовірна ефективність дозволеної лампи

      Якщо ви захоплюєтеся їздою, мотоциклетні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння. Переглянути усі переваги

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        RacingVision GT200 moto

        RacingVision GT200 moto

        Мотоциклетні фари

        - {discount-value}

        Усього:

        Неймовірна ефективність дозволеної лампи

        Наші лампи піднесуть керування транспортним засобом на новий рівень

        • H4
        • В упаковці: 1 шт.
        • 12 В, 60/55 Вт
        • До 200% яскравіше світло*

        Суттєве покращення видимості та більше задоволення від водіння

        Як найефективніший виріб у нашому асортименті, лампа Philips RacingVision GT200 moto забезпечує надзвичайно яскраву видимість для спортивної їзди у форматі, який можна використовувати на дорогах загального користування. Насолоджуйтеся високою чіткістю до 200% яскравішого світла. Оптимізований дизайн лампи забезпечує краще освітлення для кращої видимості на дорозі, гарантуючи безпечніше, більш захоплююче водіння.

        Яскравий промінь, що кидає світло далі

        Лампи Philips RacingVision GT200 moto пропонують високоефективний промінь, щоб ви могли бачити більше дороги попереду. Виявляйте потенційну небезпеку швидше, реагуйте швидше й розміщуйте транспортний засіб точніше на дорозі. Це все сприяє швидшому, приємнішому водінню.

        Затверджений для використання на дорогах загального користування

        Мотоциклетні лампи для передніх фар Philips RacingVision GT200 moto затверджено ECE для використання на дорогах. Водії, орієнтовані на ефективність, насолоджуються яскравою лампою, яку дозволено використовувати на дорогах, сумісну з відповідними нормами.

        Лампи з покриттям за новою технологією пропускають ще більше світла

        Новий запатентований градієнт і технології покриття дають змогу цим лампам спрямовувати більше світла на дорогу, покращуючи видимість уночі. Крім максимального освітлення, ви можете насолоджуватися стильним, виразним світлом, що задовольняє сучасні потреби.

        Нова технологія виготовлення кварцового скла для ультраточної світловіддачі

        Нові техніки виробництва кварцового скла Philips Diamond Silk забезпечують чітку світлотіньову межу та яскравішу центральну область, гарантуючи більше яскравості там, де потрібно. Також кварцове скло означає більшу стійкість до перепадів температур для захисту терміну експлуатації лампи, а вдосконалене поглинання УФ-променів захищає оптику фар.

        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби оригінальної якості Philips створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для завжди високих стандартів виробництва. Лампи Philips RacingVision GT200 moto сумісні з моделями мотоциклів провідних марок.

        Технічні характеристики

        • Електричні характеристики

          Номінальна напруга
          12 В
          Потужність (Вт)
          60/55  Вт

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          400 год

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          3700 K
          Люмен
          1650 ±15% / 1000 ±15%

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Більше світла
          Особливість виробу
          До 200% яскравіше світло*

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          12342RGTBW
          Код замовлення
          2381030

        • Інформація про упаковку

          Висота
          14,0  см
          Довжина
          26,1  см
          Ширина
          19,6  см
          Вага брутто однієї одиниці
          0474  кг

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018023810
          EAN3
          8719018023827
          Тип упаковки
          BW
          Упаковка
          Блістер-упаковка
          Кількість в упаковці
          1
          1

        • Інформація про упаковку

          Вага брутто однієї одиниці
          35,8  г
          Висота
          12,9  см
          Довжина
          9,5  см
          Ширина
          4,8  см
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          10 шт.
          Кількість в упаковці
          1 шт.

        • Опис виробу

          Технологія
          Галогенні
          Тип
          H4
          Лінійка
          RacingVision GT200
          Застосування
          • Фари дальнього світла
          • Фари ближнього світла
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Так
          Позначення
          H4 12342 RGT 12V 60/55W P43t-38 BW
          Цоколь
          P43t-38

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            • Яскравість у порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом.
            • * Додаткова безпечна відстань порівняно з довжиною променя з отриманим мінімумом відповідно до норм ECE, на основі 1 люкс. Найбільша відстань від автомобіля.

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