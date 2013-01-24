Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
Лампи для автомобіля Philips RacingVision – ідеальний вибір для пристрасних водіїв. Завдяки неймовірним характеристикам та вищій до 150% яскравості світла Ви зможете реагувати швидше, а керування автомобілем приноситиме більше задоволення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
Лампи для автомобіля Philips RacingVision – ідеальний вибір для пристрасних водіїв. Завдяки неймовірним характеристикам та вищій до 150% яскравості світла Ви зможете реагувати швидше, а керування автомобілем приноситиме більше задоволення. Переглянути усі переваги
Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
Лампи для автомобіля Philips RacingVision – ідеальний вибір для пристрасних водіїв. Завдяки неймовірним характеристикам та вищій до 150% яскравості світла Ви зможете реагувати швидше, а керування автомобілем приноситиме більше задоволення. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено
Лампи для автомобіля Philips RacingVision – ідеальний вибір для пристрасних водіїв. Завдяки неймовірним характеристикам та вищій до 150% яскравості світла Ви зможете реагувати швидше, а керування автомобілем приноситиме більше задоволення. Переглянути усі переваги
Під час керування автомобілем уночі потрібна якнайкраща видимість. Що далі й краще Ви бачитиме, то швидше зреагуєте на появу перешкоди на дорозі. Лампи для передніх фар Philips RacingVision покращують видимість, адже пропонують на 150% більшу яскравість. Ви побачите перешкоди на дорозі швидше, аніж за використання інших менш потужних галогенових ламп. Тож поїздка буде більш безпечною та приємною.
Із кращими та яскравішими лампами Ви зможете краще діяти на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне хромове покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips RacingVision визначають новий стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко, впевнено й комфортно.
Водії, які полюбляють спорт, очікують від своїх автомобілів більшого. Лампи Philips RacingVision забезпечують на 150% більше яскравості на дорозі та офіційно дозволені для використання – тож Ви отримаєте задоволення від їзди по бездоріжжі та шосе.
Їдучи на вищій швидкості погано освітленими дорогами поза містом, Ви покладаєтеся на те, наскільки ефективно працюють передні фари. У разі зіткнення з неочікуваною небезпекою швидка реакція – це все. Навіть доля секунди може мати величезне значення для Вашої безпеки. Виняткова ефективність світлового пучка ламп для передніх фар Philips RacingVision допоможе виявити небезпечні ситуації швидше та зберегти цілковитий контроль над автомобілем, незалежно від дорожніх умов, у яких Ви опинитеся.
Під час їзди вночі здатність добре бачити має неабияке значення. За умов слабкого освітлення або в разі засліплення фарами зустрічних автомобілів Ваша здатність розрізняти об’єкти суттєво погіршується. Вам стає важче бачити перешкоди на дорозі, зокрема пішоходів. Особлива колірна температура ламп Philips RacingVision (доступні типи H4 та H7) дає змогу краще зосереджувати зір і сприймати контрасти на відстані. А це робить Вас безпечнішим учасником дорожнього руху. Маючи ширші можливості, керувати автомобілем у сутінках Вам буде тепер набагато приємніше.
Ми виготовляємо найкращі у своєму класі автомобільні товари та послуги Philips на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
Водити автомобіль узимку складно. Проте завзяті водії не бояться випробувань. Протягом цих важких зимових місяців Ви маєте бути впевнені у своїх передніх фарах. Узимку Ви встановлюєте зимові шини для їзди зимовими дорогами, і так само потрібно покращувати видимість на дорозі, адже їздити взимку за умов слабкого освітлення є більш небезпечно. Лампи для передніх фар Philips RacingVision дають можливість краще контролювати ситуацію за найскладніших умов, щоб Ви менше хвилювалися через дорогу, а насолоджувалися кожною поїздкою.
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