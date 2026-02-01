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Більше не доступний

RacingVisionлампа для передніх фар

12342RVB1

1 нагорода

Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено

Лампи для автомобіля Philips RacingVision – ідеальний вибір для пристрасних водіїв. Завдяки неймовірним характеристикам та вищій до 150% яскравості світла Ви зможете реагувати швидше, а керування автомобілем приноситиме більше задоволення.

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Безмежне освітлення та свобода керування автомобілем

Можливо, найпотужніша галогенова лампа, яку було створено

  • Тип лампи: H4

  • В упаковці: 1 шт.

  • 12 В, 60/55 Вт

На 150% більша яскравість дозволяє бачити далі та реагувати швидше

Під час керування автомобілем уночі потрібна якнайкраща видимість. Що далі й краще Ви бачитиме, то швидше зреагуєте на появу перешкоди на дорозі. Лампи для передніх фар Philips RacingVision покращують видимість, адже пропонують на 150% більшу яскравість. Ви побачите перешкоди на дорозі швидше, аніж за використання інших менш потужних галогенових ламп. Тож поїздка буде більш безпечною та приємною.

Одна з найяскравіших ламп для виняткової ефективності освітлення

Із кращими та яскравішими лампами Ви зможете краще діяти на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне хромове покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips RacingVision визначають новий стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко, впевнено й комфортно.

Яскравіше світло для водіїв, які люблять спорт

Водії, які полюбляють спорт, очікують від своїх автомобілів більшого. Лампи Philips RacingVision забезпечують на 150% більше яскравості на дорозі та офіційно дозволені для використання – тож Ви отримаєте задоволення від їзди по бездоріжжі та шосе.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення AWARD-7005737

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