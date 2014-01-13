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    • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      VisionPlus Краща безпека й комфорт

      12342VPS2

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Лампи для передніх фар Philips VisionPlus забезпечують на 60% більше видимості – водії можуть бачити далі, завдяки чому підвищується безпеки та комфорт. Завдяки надзвичайній ефективності та чудовій ціні VisionPlus є сьогодні правильним вибором для вимогливих водіїв.

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      VisionPlus Краща безпека й комфорт

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      VisionPlus

      Краща безпека й комфорт

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      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      До 60% більше видимості: швидка реакція рятує життя

      • Тип лампи: H4
      • 12 В, 60/55 Вт
      • До 60% більше видимості
      • Кількість ламп: 2 шт.
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

      Підвищений комфорт і безпека керування автомобілем

      Підвищений комфорт і безпека керування автомобілем

      Лампа VisionPlus дає Вам можливість швидше реагувати завдяки завчасному виявленню перешкод і дорожніх знаків. Гальмівні ліхтарі також стають помітними раніше завдяки потужнішому світлу. Водії можуть зменшити гальмівний шлях на 3 метри за швидкості 100 км/год. Освітлення – важлива складова керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям.

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °С, скло 800 °С), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

      Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

      Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп

      Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.

      Лампа VisionPlus випромінює світло на 25 м далі порівняно зі звичайною лампою

      Лампа VisionPlus випромінює світло на 25 м далі порівняно зі звичайною лампою

      Philips VisionPlus дає змогу збільшити зону освітлення перед автомобілем на 25 м порівняно зі звичайною лампою. Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        До 60% більше видимості

      • Опис виробу

        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Передні протитуманні фари
        • Фари ближнього світла
        Цоколь
        P43t-38
        Позначення
        H4 VisionPlus
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        VisionPlus
        Технологія
        Галогенні
        Тип
        H4

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 400 год

      • Характеристики світла

        Люмен
        1650  лм
        Колірна температура
        До 3250 K

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        60/55  Вт
        Напруга
        12  В

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12342VPS2
        Код замовлення
        39925728

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        S2
        EAN1
        8727900399257
        EAN3
        8727900350937

      • Інформація про упаковку

        Ширина
        11  см
        Висота
        13,3  см
        Вага нетто однієї одиниці
        21,5  г
        Вага брутто однієї одиниці
        55  г
        Довжина
        5.3  см
        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        28,6  см
        Ширина
        14,1  см
        Висота
        12  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,55  кг
        Вага нетто однієї одиниці
        430  г

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