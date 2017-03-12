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  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла
  • Максимум білого світла

Більше не доступний

WhiteVisionПередні фари

12342WHVB1

4
| (1) Відгук
Максимум білого світла
Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки.
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Максимум білого світла, неймовірна яскравість

Максимум білого світла

  • Тип лампи: H4

  • В упаковці: 1 шт.

  • 12 В, 60/55 Вт

  • Стиль

Цілком дозволене для використання на дорозі, насичене біле світло

Лампи WhiteVision сертифіковано ЕСЕ, вони є першими дозволеними на дорозі лампами, які випромінюють інтенсивне біле світло. Ці лампи забезпечують максимальну видимість, не створюючи небезпеки через засліплення водіїв попереду.

Винятково зручне водіння з ефектом потужного білого ксенонового світла

Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки високій колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших фар. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр, що робить WhiteVision першими лампами зі справді білим світлом.

Найдовший у цьому класі термін експлуатації для незмінно приємного керування автомобілем

Лампи для передніх фар Philips WhiteVision (моделі H1, H3, H4, H7, T4W та W5W) створені для тривалого терміну експлуатації. Вони працюватимуть надійно та довго впродовж 450 годин*, що значно довше порівняно з іншими пропозиціями. Менше замін і більше якості за прийнятною ціною. (*H4 та H7 тестовано за стандартної напруги 13,2 В)

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

5
3
2
1

12/03/2017

Česká republika

Česká republika

50:50

V polovině prosince zakoupeno a H4 vyměněny, dnes je 12.3.2017 a jedna H4 Whitevision odešla, vzhledem k ceně, bych očekával že vydrží déle než 3 měsíce. Svítí parádně, ale jsem trochu zklamán výdrží...

Цей відгук про WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety

Цей відгук про WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety

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      Примітки

      1. Порівняно зі звичайними галогеновими лампами

      2. Застосування залежить від типу лампи