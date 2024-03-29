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12342WVUSM
Ефектний неперевершений вигляд
Фари Philips WhiteVision Ultra H4 із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне світло 4200 Кельвін. Це найбіліші фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду.
Тип лампи: H4
Габаритні ліхтарі W5W 12 В, 55/60 Вт у комплекті
До 60% більше видимості
До 4200 К
Кількість ламп: 2+2 шт.
Передні фари Philips WhiteVision Ultra із 4200 Кельвін змінюють вигляд автомобіля завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!
Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбіліші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.
Модернізовані лампи для фар WhiteVision Ultra мають сертифікат ECE для яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, сумісними з відповідними нормами. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.7
з 5
3
Відгуки
Olef
29/03/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Лампы и габариты норм
Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте
Плюси
Хороший свет , светлый больше чем желтый
Мінуси
Ресурс
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата використання 2024-02-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата використання 2024-02-29
Dr.Gonzo
01/09/2021
Україна
Відмінні лампидля рефлекторної фари
Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари
Плюси
якість термін служби
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата використання 2020-09-01
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Дата використання 2020-09-01
Дмитрик
01/04/2019
Україна
відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами
Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!
Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд
Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд