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WhiteVision ultraБілий стильний вигляд

12342WVUSM

3.7

| (3) Відгуки

Ефектний неперевершений вигляд

Фари Philips WhiteVision Ultra H4 із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне світло 4200 Кельвін. Це найбіліші фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду.

Переглянути всі переваги

Сучасне стильне біле світло для вашого автомобіля

Ефектний неперевершений вигляд

  • Тип лампи: H4

  • Габаритні ліхтарі W5W 12 В, 55/60 Вт у комплекті

  • До 60% більше видимості

  • До 4200 К

  • Кількість ламп: 2+2 шт.

Ефектне біле світло до 4200 Кельвін

Передні фари Philips WhiteVision Ultra із 4200 Кельвін змінюють вигляд автомобіля завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!

Модернізовані галогенні передні фари для надзвичайно стильного вигляду

Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбіліші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.

Вражаючі офіційно дозволені білі передні фари для стильного вигляду

Модернізовані лампи для фар WhiteVision Ultra мають сертифікат ECE для яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, сумісними з відповідними нормами. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.7

з 5

3

Відгуки

4
3
2

29/03/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Лампы и габариты норм

Хороший свет , качество , ближний свет + габаритные лампочки в комплекте

Плюси

Хороший свет , светлый больше чем желтый

Мінуси

Ресурс

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата використання 2024-02-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата використання 2024-02-29

01/09/2021

Україна

Україна

Відмінні лампидля рефлекторної фари

Як на мене найкращі галагенки на ринку для рефлекторної фари

Плюси

якість термін служби

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата використання 2020-09-01

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Дата використання 2020-09-01

01/04/2019

Україна

Україна

відсітній контроль якості перед дрібними релізаторами

Замовляв ці лампи з цоколем Н4 у двох різних постачальників. Чому у двох спитаєте? Тому що перші мені прийшли з браком. Другі також з браком, але, нащастя, продавець пішов мені на зустіч і вислухавши мої зауваження і коментарі щодо моєї першої спроби покупки, відкрив упаковку з лампами перед віправленням у себе в офісі. З першим продавцем також особливих проблем не виникло - кошти за лампи він мені повернув, однак я втратив на пересилці. Але то вже інша історія... На фото лампа де чорний нагар вже витер спиртом на місцях пайки контаків, однак пошкоджений цоколь(білі плями) та і якість пайки лишає питання... До речі, лампи зроблені в Польщі. Якщо у вас інший виробник, то можливо, все з ними добре... перевіряйте однозначно! Будьте уважні! Розкривайте упаковку відразу і діставайте лампи!

Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

Цей відгук про WhiteVision ultra 12342WVUSM Білий стильний вигляд

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  • • Унікальні пропозиції
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