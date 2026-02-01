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Більше не доступний

WhiteVisionлампа для передніх фар

12360WHVB1

Безпека ще не була настільки привабливою

Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки.

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Ефект потужного білого ксенонового світла

Безпека ще не була настільки привабливою

  • Тип лампи: H8

  • В упаковці: 1 шт.

  • 12 В, 35 Вт

Винятково зручне водіння з ефектом потужного білого ксенонового світла

Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки високій колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших фар. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр, що робить WhiteVision першими лампами зі справді білим світлом.

Пучок яскравого білого світла

Пучок яскравого білого світла

Завдяки температурі до 3700 Кельвін та сильному білому світлу лампи Philips WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим білим світловим пучком, який миттєво розсіює темряву. Ідеальне освітлення для винятково зручного керування автомобілем.

Ефект білого ксенонового світла для престижного вигляду

Із лампами WhiteVision Ваш автомобіль виглядає престижно і сучасно.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Порівняно зі звичайними галогеновими лампами

  2. Застосування залежить від типу лампи