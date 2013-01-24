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WhiteVision

лампа для передніх фар

12360WHVB1
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    WhiteVision лампа для передніх фар

    12360WHVB1

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    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    WhiteVision лампа для передніх фар

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

    WhiteVision лампа для передніх фар

    Безпека ще не була настільки привабливою

    Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки. Переглянути усі переваги

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      Безпека ще не була настільки привабливою

      Ефект потужного білого ксенонового світла

      • Тип лампи: H8
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 35 Вт
      Пучок яскравого білого світла

      Пучок яскравого білого світла

      Завдяки температурі до 3700 Кельвін та сильному білому світлу лампи Philips WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим білим світловим пучком, який миттєво розсіює темряву. Ідеальне освітлення для винятково зручного керування автомобілем.

      До 60% більше видимості для максимальної чіткості

      До 60% більше видимості для максимальної чіткості

      Довший пучок, в якому на 60% більше світла, дає змогу чіткіше бачити інших учасників дорожнього руху. Це покращує безпеку і дає змогу завчасно реагувати на можливі загрози попереду.

      Найдовший у цьому класі термін експлуатації для незмінно приємного керування автомобілем

      Найдовший у цьому класі термін експлуатації для незмінно приємного керування автомобілем

      Лампи для передніх фар Philips WhiteVision (моделі H1, H3, H4, H7, T4W та W5W) створені для тривалого терміну експлуатації. Вони працюватимуть надійно та довго впродовж 450 годин*, що значно довше порівняно з іншими пропозиціями. Менше замін і більше якості за прийнятною ціною. (*H4 та H7 тестовано за стандартної напруги 13,2 В)

      Винятково зручне водіння з ефектом потужного білого ксенонового світла

      Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки високій колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших фар. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр, що робить WhiteVision першими лампами зі справді білим світлом.

      Ефект білого ксенонового світла для престижного вигляду

      Із лампами WhiteVision Ваш автомобіль виглядає престижно і сучасно.

      Краща контрастність для більшої видимості та безпечнішої їзди

      Максимально біле світло передніх фар із колірною температурою 3700 Кельвін краще відбивається від дорожньої розмітки та знаків. Біліше світло дає змогу залишатися зосередженим та уважним уночі, щоб їздити у темну пору доби Вам було комфортніше.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно міцні

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Автомобільні лампи Philips з кварцового скла з захистом від УФ променів витримують вищий внутрішній тиск, тому світло буде потужнішим, а термін експлуатації – довшим.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        Галогенні
        Тип
        H8
        Лінійка
        WhiteVision
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        ТАК
        Цоколь
        PGJ19-1
        Позначення
        H8 12360 WHV 12 В 35 Вт PGJ19-1
        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        35  Вт

      • Характеристики світла

        Температура кольору світла
        до 3700 К
        Люмен
        800 +/-15%

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 400 год.

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12360WHVB1
        Код замовлення
        37471130

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900374711
        EAN3
        8727900374728
        Тип упаковки
        B1

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Вага брутто однієї одиниці
        1  г
        Висота
        12,9  см
        Довжина
        9,5  см
        Ширина
        3,6  см
        Вага нетто
        44,6  г

      • Інформація про упаковку

        Вага нетто однієї одиниці
        0,22  г
        Висота
        13  см
        Довжина
        19  см
        Ширина
        19  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,446  кг

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Ефект потужного білого ксенонового світла

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