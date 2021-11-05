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  • Керуйте автомобілем безпечно
  • Керуйте автомобілем безпечно
  • Керуйте автомобілем безпечно
  • Керуйте автомобілем безпечно
  • Керуйте автомобілем безпечно
  • Керуйте автомобілем безпечно
  • Керуйте автомобілем безпечно
  • Керуйте автомобілем безпечно
  • Керуйте автомобілем безпечно

LongLife EcoVisionДовший термін експлуатації

12362LLECOC1

4.3
| (32) Відгуки
Керуйте автомобілем безпечно
Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів.
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Довший термін експлуатації, менше замін

Керуйте автомобілем безпечно

  • Тип лампи: H11

  • 12 В, 55 Вт

  • Тривалий строк служби, менша замін

  • Неймовірна надійна лампа

  • Кількість ламп: 1 шт.

Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення

Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

Технічні характеристики

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Відгуки

Що таке відгук?

4.3

з 5

32

Відгуки

5
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3
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Philologist

05/11/2021

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Vadym9994

11/04/2019

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Віталій

27/12/2017

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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