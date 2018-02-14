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Лампи Philips WhiteVision додають головним фарам ефекту потужного ксенонового білого світла для зручного керування автомобілем вночі. На 60% біліше світло WhiteVision забезпечує більшу яскравість і є ідеальним поєднанням стилю та безпеки.
Тип лампи: H11
В упаковці: 1 шт.
12 В, 55 Вт
Стиль
Лампи Philips WhiteVision перевершують за характеристиками будь-які інші сині автомобільні лампи на ринку, а тому їх обирають ті водії, які бажають керувати автомобілем стильно і водночас безпечно. Завдяки високій колірній температурі і стильному білому цоколю ксенонові лампи WhiteVision – це виняткове оновлення для Ваших фар. Запатентована Philips технологія покриття 3-го покоління – це еволюційний шедевр, що робить WhiteVision першими лампами зі справді білим світлом.
Завдяки температурі до 3700 Кельвін та сильному білому світлу лампи Philips WhiteVision освітлюють дорогу попереду яскравим білим світловим пучком, який миттєво розсіює темряву. Ідеальне освітлення для винятково зручного керування автомобілем.
Із лампами WhiteVision Ваш автомобіль виглядає престижно і сучасно.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Cyku
14/02/2018
Polska
Świeci
Ładnie świeci oraz wygląda w lampie mojego Jeepa. Znaczna poprawa widoczności, polecam te żaróweczki.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa
Порівняно зі звичайними галогеновими лампами
Застосування залежить від типу лампи