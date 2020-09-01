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    Xenon X-tremeVision gen2

    Ксенонова лампа для передніх фар

    12410XV2C1
    • Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами
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      Xenon X-tremeVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

      12410XV2C1

      Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

      Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

      Xenon X-tremeVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

      Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

      Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

      Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

      Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

      Xenon X-tremeVision gen2 Ксенонова лампа для передніх фар

      Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

      Лампи X-tremeVision 2-го покоління створюють потужний пучок із максимально можливим розсіюванням світла і є найновішою розробкою у ксенонової технології. Така виняткова ефективність освітлення розширює можливості водія, тож керування автомобілем буде більш безпечним і комфортним. Переглянути усі переваги

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        Xenon X-tremeVision gen2

        Xenon X-tremeVision gen2

        Ксенонова лампа для передніх фар

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        Почувайтеся та керуйте автомобілем безпечно з яскравішими фарами

        Помічайте всі горби, повороти і перешкоди на дорозі

        • D5S
        • До 120% більше видимості
        • Оптимальний спектр світла
        • Краща ефективність освітлення
        Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

        Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

        Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips з кварцового скла можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед Вами.

        Xenon X-tremeVision 2-го покоління: бездоганна ефективність освітлення

        Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління створено на основі технології Philips Xenon для максимальної ефективності освітлення. Створюючи довший пучок світла та забезпечуючи майже на 150% більше огляду, лампи X-tremeVision 2-го покоління дають змогу раніше помічати перешкоди та своєчасно реагувати на них. А завдяки покращеній периферійній видимості ви швидше помітите загрозу на узбіччі, зокрема пішоходів або перехрестя попереду. Ці лампи яскраво освітлюють кожний горбик, поворот чи небезпеку на дорозі, а тому задовольнять найвимогливіших водіїв і підійдуть для будь-яких умов водіння.

        Краща видимість для більш безпечного й комфортного водіння

        Освітлення – важлива складова керування автомобілем. Достатньо покращити якість освітлення, і Ви зможете запобігти аваріям. Лампи Xenon X-tremeVision 2-го покоління покращують видимість, тож Ви побачите перешкоди та дорожні знаки раніше та матимете змогу швидше реагувати. Спектральний склад цього світла пристосовано до природної чутливості очей до кольору. А завдяки колірній температурі 4800 К така лампа для фар створює приємне для очей світло, тож нічна їзда стане більш безпечною та комфортною.

        Скерування світлового пучка на потрібну ділянку попереду автомобіля

        Недостатньо мати просто потужні фари – оптична точність теж має значення. У ксенонових лампах Xenon X-tremeVision 2-го покоління застосовано технологію найточнішого вигину дуги з вирівнюванням 150-350 мкм. Це означає, що вони освітлюють дорогу саме там, де потрібно, не засліплюючи водіїв у зустрічних автомобілях.

        Компанія Philips винайшла технологію Xenon HID

        Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп. А що краще переможе темряву, як не інтенсивне біле світло, подібне до денного?

        Захист від пошкодження ультрафіолетом

        Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає автомобільні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди. Такий додатковий захисний шар забезпечує тривалий термін експлуатації ламп.

        Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

        Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю (зокрема, чинних норм ISO), що покладено в основу незмінно високих стандартів виробництва. Лампи Philips Xenon X-tremeVision 2-го покоління сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota й Volkswagen. Дізнатися більше можна в нашому посібнику з вибору ламп.

        Автомобільні лампи Philips відзначено нагородами

        Наші високоякісні та інноваційні засоби освітлення для автомобілів відзначено нагородами, експерти автомобільної галузі постійно визнають їхні переваги.

        Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

        Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Очікувані переваги
          Більше світла
          Особливість виробу
          До 150% більше видимості

        • Опис виробу

          Застосування
          • Фари дальнього світла
          • Фари ближнього світла
          Цоколь
          PK32d-7
          Позначення
          12410XV2C1
          Відповідність стандартам ЕСЕ
          Так
          Лінійка
          Xenon X-tremeVision gen2
          Технологія
          Ксенонові
          Тип
          D5S

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          3000

        • Характеристики світла

          Люмен
          2000 лм +300/-200
          Колірна температура
          4800 K

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          25  Вт
          Напруга
          12  В

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          12410XV2C1
          Код замовлення
          35392133

        • Дані упаковки

          Тип упаковки
          C1
          EAN1
          8727900353921
          EAN3
          8719018005090

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          6.1  см
          Ширина
          6.6  см
          Висота
          8.1  см
          Кількість в упаковці
          1
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          2

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          14.6  см
          Ширина
          12.2  см
          Висота
          11.8  см
          Вага брутто однієї одиниці
          0.377  кг

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