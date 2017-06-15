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Керуйте автомобілем безпечно
Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Довший термін експлуатації
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Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення
Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Завдяки Philips LongLife EcoVision лампи доведеться заміняти значно рідше. Це ідеальний варіант для автомобілів із високою напругою.
Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °С, скло 800 °С), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.
Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.
Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.
Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Найкращий вибір для водіїв, які шукають безпечне для довкілля рішення освітлення.
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