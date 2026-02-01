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SilverVisionСтандартні салонні та сигнальні лампи

12496SVB2

Керуйте автомобілем стильно

Сигнальні вогні SilverVision призначені для водіїв, які бажають створити незабутній образ для свого автомобіля. SilverVision створить повний ефект хромованих передніх і задніх покажчиків повороту.

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Покажчик повороту зі срібним покриттям

Керуйте автомобілем стильно

  • Тип лампи: PY21W

  • В упаковці: 2

  • 12 В, 21 Вт

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Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Заміняйте обидві лампи сигнальних вогнів одночасно для максимального ефекту

Ми наполегливо радимо заміняти лампи сигнальних вогнів попарно для забезпечення симетрії.

Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити такі потреби автомобільного освітлення, як передні та задні покажчики поворотів.

Технічні характеристики

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