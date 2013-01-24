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SilverVision

Стандартні салонні та сигнальні лампи

12496SVB2
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    SilverVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    12496SVB2

    Керуйте автомобілем стильно

    Сигнальні вогні SilverVision призначені для водіїв, які бажають створити незабутній образ для свого автомобіля. SilverVision створить повний ефект хромованих передніх і задніх покажчиків повороту. Переглянути усі переваги

    SilverVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Керуйте автомобілем стильно

    Сигнальні вогні SilverVision призначені для водіїв, які бажають створити незабутній образ для свого автомобіля. SilverVision створить повний ефект хромованих передніх і задніх покажчиків повороту. Переглянути усі переваги

    Керуйте автомобілем стильно

    Сигнальні вогні SilverVision призначені для водіїв, які бажають створити незабутній образ для свого автомобіля. SilverVision створить повний ефект хромованих передніх і задніх покажчиків повороту. Переглянути усі переваги

    SilverVision Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Керуйте автомобілем стильно

    Сигнальні вогні SilverVision призначені для водіїв, які бажають створити незабутній образ для свого автомобіля. SilverVision створить повний ефект хромованих передніх і задніх покажчиків повороту. Переглянути усі переваги

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      Керуйте автомобілем стильно

      Покажчик повороту зі срібним покриттям

      • Тип лампи: PY21W
      • В упаковці: 2
      • 12 В, 21 Вт
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити такі потреби автомобільного освітлення, як передні та задні покажчики поворотів.

      Заміняйте обидві лампи сигнальних вогнів одночасно для максимального ефекту

      Ми наполегливо радимо заміняти лампи сигнальних вогнів попарно для забезпечення симетрії.

      Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Індикаторні лампи зі срібним покриттям

      У разі вимкнення лампи Philips SilverVision не створюють неприємного оранжевого ефекту в оптиці завдяки унікальному хромовому покриттю. Після ввімкнення лампа випромінює оранжеве світло, офіційно дозволене для використання.

      Технічні характеристики

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        21  Вт

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 500 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        280  лм

      • Дані упаковки

        EAN3
        8711500311191
        EAN1
        8711500311177
        Тип упаковки
        B2

      • Опис виробу

        Застосування
        • Передній покажчик повороту
        • Задній покажчик повороту
        Цоколь
        BAU15s
        Позначення
        PY21W SilverVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        SilverVision
        Технологія
        Традиційна
        Тип
        PY21W

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,306  кг
        Висота
        13  см
        Ширина
        13,5  см

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20
        Вага брутто однієї одиниці
        15,3  г
        Висота
        12,9  см
        Довжина
        6,7  см
        Вага нетто однієї одиниці
        8  г
        Ширина
        2,7  см

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        31117730
        Код артикулу
        12496SVB2

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль

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