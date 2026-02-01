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12496SVB2
Керуйте автомобілем стильно
Сигнальні вогні SilverVision призначені для водіїв, які бажають створити незабутній образ для свого автомобіля. SilverVision створить повний ефект хромованих передніх і задніх покажчиків повороту.
Тип лампи: PY21W
В упаковці: 2
12 В, 21 Вт
Більше стилю
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Ми наполегливо радимо заміняти лампи сигнальних вогнів попарно для забезпечення симетрії.
Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити такі потреби автомобільного освітлення, як передні та задні покажчики поворотів.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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