Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Standard

лампа для передніх фар

12580C1
  • Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
    -{discount-value}

    Standard лампа для передніх фар

    12580C1

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші лампи для передніх фар обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Standard лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші лампи для передніх фар обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші лампи для передніх фар обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Standard лампа для передніх фар

    Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

    Наші лампи для передніх фар обирають провідні виробники автомобілів, адже це – найвища в своєму класі якість за прийнятною ціною. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all headlights

      Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

      Стандартні лампи Philips

      • Тип лампи: H15
      • В упаковці: 1
      • 12 В, 55/15 Вт

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Philips Automotive пропонує виключно найкращі в своєму класі товари та послуги з післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000).

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення відділення для рукавичок, сигнальні вогні в салоні, передні стоянкові ліхтарі.

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

      Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення.

      Оптимізований строк служби та довговічність

      Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

      Технічні характеристики

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55/15  Вт

      • Дані упаковки

        EAN1
        8719018020000
        EAN3
        8719018020024
        Тип упаковки
        C1

      • Опис виробу

        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Денні ходові вогні
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        Стандартна
        Технологія
        Галогенна
        Тип
        H15
        Позначення
        12580C1
        Цоколь
        PGJ23t-1

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        33,9  г
        Висота
        7,6  см
        Довжина
        4,55  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Вага нетто однієї одиниці
        27,2  г
        Кількість в упаковці
        1
        Ширина
        4,55  см

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12580C1
        Код замовлення
        02000030

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стандартна
        Особливість виробу
        Стандартні лампи Philips

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали