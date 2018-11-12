Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Керуйте автомобілем безпечно Керуйте автомобілем безпечно Керуйте автомобілем безпечно
      -{discount-value}

      LongLife EcoVision Довший термін експлуатації

      12643LLC1

      Керуйте автомобілем безпечно

      Лампи для передніх фар Philips LongLife EcoVision працюють довше порівняно зі звичайними лампами. Тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів.

      Переглянути усі переваги

      LongLife EcoVision Довший термін експлуатації

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      LongLife EcoVision
      - {discount-value}

      LongLife EcoVision

      Довший термін експлуатації

      усього

      recurring payment

      Керуйте автомобілем безпечно

      Довший термін експлуатації, менше замін

      • Тип лампи: H18
      • 12 В, 65 Вт
      • Тривалий строк служби, менша замін
      • Неймовірна надійна лампа
      • Кількість ламп: 1 шт.

      Жодної заміни за 1100 годин

      Завдяки високоякісним матеріалам та надійній конструкції нитки розжарювання лампи Philips LongLife EcoVision можуть працювати до 1100 годин. Це означає менше замін відпрацьованих ламп, менше технічного обслуговування. Завдяки міцності лампи Philips LongLife EcoVision – ідеальний варіант також для автомобілів із високою напругою.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Оригінальне якісне обладнання Philips створюється з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для відповідно високих стандартів виробництва. Лампи LongLife EcoVision сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться у посібнику з вибору ламп.

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температури, вологості та вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650º C, скло 800º C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Для вищої безпеки замінюйте обидві лампи у передніх фарах одночасно.

      Існують вагомі причини для заміни ламп у передніх фарах попарно. Нитка розжарювання старіших ламп зламається швидше. Наприкінці терміну експлуатації лампи проектують менше світла, зменшуючи видимість. Заміняти обидві лампи у фарах одночасно швидше, легше та дешевше. У разі вибору ламп оригінальної якості можна уникнути завчасного збою у роботі завдяки вищій якості та первинній сировині.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Тривалий строк служби
        Особливість виробу
        Довший термін експлуатації

      • Опис виробу

        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Цоколь
        PY26d-1
        Позначення
        H18 LongLife EcoVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        LongLife EcoVision
        Технологія
        Галогенні
        Тип
        H18

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        1100 год.

      • Характеристики світла

        Люмен
        1700 +/-8%
        Колірна температура
        Немає

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        65  Вт
        Напруга
        12  В

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12643LLC1
        Код замовлення
        35603830

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        C1
        EAN1
        8727900356038
        EAN3
        8727900356045

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        15.34  г
        Довжина
        3.5  см
        Ширина
        3.5  см
        Висота
        6.5  см
        Вага нетто однієї одиниці
        11  г
        Кількість в упаковці
        1
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        18.5  см
        Ширина
        7.5  см
        Висота
        7  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0.192  кг

      Отримати підтримку для цього виробу

      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


      Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

      Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

      Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

      Актуальні та корисні поради від Philips​

      Partnerlista
      *

      Я хотів би отримувати рекламні повідомлення - на основі моїх уподобань і поведінки - про продукти, послуги, події та акції Philips. Я можу легко відмовитися від підписки в будь-який час!

      Що це означає?

      *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти.

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.