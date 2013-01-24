Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль
Заміняйте традиційні автомобільні лампи на світлодіодні лампи Philips Vision LED із тривалим строком служби, щоб більше їх не заміняти. Світлодіодні лампи Vision LED є безпечною заміною традиційних ламп розжарювання для Вашого цілковитого спокою на роки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль
Заміняйте традиційні автомобільні лампи на світлодіодні лампи Philips Vision LED із тривалим строком служби, щоб більше їх не заміняти. Світлодіодні лампи Vision LED є безпечною заміною традиційних ламп розжарювання для Вашого цілковитого спокою на роки. Переглянути усі переваги
Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль
Заміняйте традиційні автомобільні лампи на світлодіодні лампи Philips Vision LED із тривалим строком служби, щоб більше їх не заміняти. Світлодіодні лампи Vision LED є безпечною заміною традиційних ламп розжарювання для Вашого цілковитого спокою на роки. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль
Заміняйте традиційні автомобільні лампи на світлодіодні лампи Philips Vision LED із тривалим строком служби, щоб більше їх не заміняти. Світлодіодні лампи Vision LED є безпечною заміною традиційних ламп розжарювання для Вашого цілковитого спокою на роки. Переглянути усі переваги
Унікальна інноваційна конструкція лампи Vision LED забезпечує незрівнянну міцність та стійкість до вібрації на понад 12 років. Вам практично не доведеться замінювати автомобільні лампи знову.
Ми настільки впевнені у своїх світлодіодних лампах Vision LED, що надаємо на них 12 років обмеженої гарантії Philips.
Світлодіодні лампи Vision LED ідеально підходять для заміни наявних звичайних ламп розжарювання. Вони створюють добре сфокусований пучок світла на дорозі, подібний до оригінальної лампи, тому є безпечним замінним варіантом.
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