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Vision LED

Автомобільна лампа

127916000KB2
  • Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль
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    Vision LED Автомобільна лампа

    127916000KB2

    Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль

    Заміняйте традиційні автомобільні лампи на світлодіодні лампи Philips Vision LED із тривалим строком служби, щоб більше їх не заміняти. Світлодіодні лампи Vision LED є безпечною заміною традиційних ламп розжарювання для Вашого цілковитого спокою на роки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Vision LED Автомобільна лампа

    Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль

    Заміняйте традиційні автомобільні лампи на світлодіодні лампи Philips Vision LED із тривалим строком служби, щоб більше їх не заміняти. Світлодіодні лампи Vision LED є безпечною заміною традиційних ламп розжарювання для Вашого цілковитого спокою на роки. Переглянути усі переваги

    Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль

    Заміняйте традиційні автомобільні лампи на світлодіодні лампи Philips Vision LED із тривалим строком служби, щоб більше їх не заміняти. Світлодіодні лампи Vision LED є безпечною заміною традиційних ламп розжарювання для Вашого цілковитого спокою на роки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Vision LED Автомобільна лампа

    Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль

    Заміняйте традиційні автомобільні лампи на світлодіодні лампи Philips Vision LED із тривалим строком служби, щоб більше їх не заміняти. Світлодіодні лампи Vision LED є безпечною заміною традиційних ламп розжарювання для Вашого цілковитого спокою на роки. Переглянути усі переваги

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      Лампи, які служитимуть довше, ніж Ваш автомобіль

      Надзвичайно надійні світлодіодні автомобільні лампи із тривалим строком служби

      • T10
      • Біле світло 6000 К
      • Габаритні ліхтарі та салонне освітлення
      Унікальна міцність

      Унікальна міцність

      Унікальна інноваційна конструкція лампи Vision LED забезпечує незрівнянну міцність та стійкість до вібрації на понад 12 років. Вам практично не доведеться замінювати автомобільні лампи знову.

      12 років обмеженої гарантії

      12 років обмеженої гарантії

      Ми настільки впевнені у своїх світлодіодних лампах Vision LED, що надаємо на них 12 років обмеженої гарантії Philips.

      Освітлення подібне до звичайних ламп

      Освітлення подібне до звичайних ламп

      Світлодіодні лампи Vision LED ідеально підходять для заміни наявних звичайних ламп розжарювання. Вони створюють добре сфокусований пучок світла на дорозі, подібний до оригінальної лампи, тому є безпечним замінним варіантом.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Тривалий строк служби
        Особливість виробу
        Строк служби 12 років – гарантовано

      • Опис виробу

        Застосування
        • Салонне освітлення
        • Стоянковий ліхтар
        Лінійка
        Vision LED
        Технологія
        LED
        Тип
        T10
        Цоколь
        w2.1x9.5d
        Колірна температура
        Біле світло 6000 К
        Термін експлуатації
        12 років
        Люмен
        40  лм
        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        0,62  Вт
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Маркування ECE
        -

      • Дані логістики

        Код EAN
        8727900394429
        Код замовлення
        39442930
        Кількість в упаковці
        x2
        Довідкові дані
        127916000KB2

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