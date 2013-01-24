Більш яскраві та стильні
Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте яскраві світлодіодні салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips X-tremeUltinon T10. Вони потужні, точні й гарно виглядають, що гарантує безпечне та стильне керування автомобілем. Керамічна конструкція забезпечує термостійкість. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більш яскраві та стильні
Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте яскраві світлодіодні салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips X-tremeUltinon T10. Вони потужні, точні й гарно виглядають, що гарантує безпечне та стильне керування автомобілем. Керамічна конструкція забезпечує термостійкість. Переглянути усі переваги
Більш яскраві та стильні
Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте яскраві світлодіодні салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips X-tremeUltinon T10. Вони потужні, точні й гарно виглядають, що гарантує безпечне та стильне керування автомобілем. Керамічна конструкція забезпечує термостійкість. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Більш яскраві та стильні
Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте яскраві світлодіодні салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips X-tremeUltinon T10. Вони потужні, точні й гарно виглядають, що гарантує безпечне та стильне керування автомобілем. Керамічна конструкція забезпечує термостійкість. Переглянути усі переваги
Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. А коли видимість погіршується через погодні умови, потреба в яскравому та помітному сигнальному освітленні стає як ніколи нагальною. Світлодіодні сигнальні лампи Philips X-tremeUltinon забезпечують ефект яскравого денного світла, до 6000 К для зворотного руху і 8000 К для габаритних ліхтарів. Завдяки інтенсивнішим кольорам для покажчиків поворотів і сигналів зупинки, миттєвому ввімкненню світлодіодів та рівномірному і належним чином скерованому світлу Ви дасте іншим водіям той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.
Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.
Технологія Philips CeraLight – це унікальний запатентований керамічний корпус, який захищає світлодіодні компоненти від дії тепла та вібрації. Ця інновація захищає лампу від передчасної несправності. Лампа T10 з CeraLight створена для тривалого терміну експлуатації та забезпечує водіїв надійнішим освітленням.
Лінійка світлодіодних засобів зовнішнього освітлення Philips створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу зовнішнього сигнального світла саме туди, де потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки чи роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та рівномірному розповсюдженню світла не лише Ви побачите більше на дорозі – інші водії краще бачитимуть Вас.
Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. І Ви отримуєте прогресивну систему світлодіодного освітлення для більш безпечного, рівномірного та приємного водіння.
Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи. Водночас, радимо запросити для встановлення нових світлодіодних фар Philips X-tremeUltinon спеціаліста-механіка – він забезпечить готовність рушати в дорогу. Ці лампи сумісні з широкою лінійкою існуючих моделей автомобілів, проте підтримуються не всі типи автомобілів.
Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon надзвичайно надійні. Враховуючи найновіші технологічні інновації, вони запобігають пошкодженням через дію тепла та вібрації й працюють до 12 років. Оскільки більшість автомобілів підлягають заміні чи модернізації упродовж цього періоду часу, Ваші стильні нові лампи пропрацюють упродовж усього періоду експлуатації автомобіля.
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