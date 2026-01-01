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  • Більш яскраві та стильні
  • Більш яскраві та стильні
  • Більш яскраві та стильні
  • Більш яскраві та стильні
  • Більш яскраві та стильні
  • Більш яскраві та стильні
  • Більш яскраві та стильні
  • Більш яскраві та стильні
  • Більш яскраві та стильні

X-tremeUltinon LEDАвтомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

127996000KX2

Більш яскраві та стильні
Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте яскраві світлодіодні салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips X-tremeUltinon T10. Вони потужні, точні й гарно виглядають, що гарантує безпечне та стильне керування автомобілем. Керамічна конструкція забезпечує термостійкість.
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Міцні, надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

Більш яскраві та стильні

  • Тип лампи: W5W

  • 12 В, 6000 K, ефект денного світла

  • Ефективність CeraLight

  • Кількість ламп: 2 шт.

Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. А коли видимість погіршується через погодні умови, потреба в яскравому та помітному сигнальному освітленні стає як ніколи нагальною. Світлодіодні сигнальні лампи Philips X-tremeUltinon забезпечують ефект яскравого денного світла, до 6000 К для зворотного руху і 8000 К для габаритних ліхтарів. Завдяки інтенсивнішим кольорам для покажчиків поворотів і сигналів зупинки, миттєвому ввімкненню світлодіодів та рівномірному і належним чином скерованому світлу Ви дасте іншим водіям той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.

Оновіть лампи, оновіть стиль

Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.

Керамічна термоізоляція CeraLight і захист від вібрації

Технологія Philips CeraLight – це унікальний запатентований керамічний корпус, який захищає світлодіодні компоненти від дії тепла та вібрації. Ця інновація захищає лампу від передчасної несправності. Лампа T10 з CeraLight створена для тривалого терміну експлуатації та забезпечує водіїв надійнішим освітленням.

Технічні характеристики

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      Примітки

      1. Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.