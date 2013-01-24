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X-tremeUltinon LED

автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

127998000KX2
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    X-tremeUltinon LED автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

    127998000KX2

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте яскраві світлодіодні салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips X-tremeUltinon T10. Вони потужні, точні й гарно виглядають, що гарантує безпечне та стильне керування автомобілем. Керамічна конструкція забезпечує термостійкість. Переглянути усі переваги

    X-tremeUltinon LED автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте яскраві світлодіодні салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips X-tremeUltinon T10. Вони потужні, точні й гарно виглядають, що гарантує безпечне та стильне керування автомобілем. Керамічна конструкція забезпечує термостійкість. Переглянути усі переваги

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте яскраві світлодіодні салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips X-tremeUltinon T10. Вони потужні, точні й гарно виглядають, що гарантує безпечне та стильне керування автомобілем. Керамічна конструкція забезпечує термостійкість. Переглянути усі переваги

    X-tremeUltinon LED автомобільна лампа для салону та сигнальна лампа

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобіля використовуйте яскраві світлодіодні салонні лампи та габаритні ліхтарі Philips X-tremeUltinon T10. Вони потужні, точні й гарно виглядають, що гарантує безпечне та стильне керування автомобілем. Керамічна конструкція забезпечує термостійкість. Переглянути усі переваги

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      Більш яскраві та стильні

      Міцні, надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

      • LED-T10 [~W5W]
      • Кількість ламп: 2 шт.
      • 12 В, 8000 K, прохолодне синє світло
      • Ефективність CeraLight

      Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

      Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. А коли видимість погіршується через погодні умови, потреба в яскравому та помітному сигнальному освітленні стає як ніколи нагальною. Світлодіодні сигнальні лампи Philips X-tremeUltinon забезпечують ефект яскравого денного світла, до 6000 К для зворотного руху і 8000 К для габаритних ліхтарів. Завдяки інтенсивнішим кольорам для покажчиків поворотів і сигналів зупинки, миттєвому ввімкненню світлодіодів та рівномірному і належним чином скерованому світлу Ви дасте іншим водіям той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.

      Оновіть лампи, оновіть стиль

      Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.

      Керамічна термоізоляція CeraLight і захист від вібрації

      Технологія Philips CeraLight – це унікальний запатентований керамічний корпус, який захищає світлодіодні компоненти від дії тепла та вібрації. Ця інновація захищає лампу від передчасної несправності. Лампа T10 з CeraLight створена для тривалого терміну експлуатації та забезпечує водіїв надійнішим освітленням.

      Рівномірне розсіювання світла для покращеної видимості

      Лінійка світлодіодних засобів зовнішнього освітлення Philips створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу зовнішнього сигнального світла саме туди, де потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки чи роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та рівномірному розповсюдженню світла не лише Ви побачите більше на дорозі – інші водії краще бачитимуть Вас.

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. І Ви отримуєте прогресивну систему світлодіодного освітлення для більш безпечного, рівномірного та приємного водіння.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи. Водночас, радимо запросити для встановлення нових світлодіодних фар Philips X-tremeUltinon спеціаліста-механіка – він забезпечить готовність рушати в дорогу. Ці лампи сумісні з широкою лінійкою існуючих моделей автомобілів, проте підтримуються не всі типи автомобілів.

      Надійне світлодіодне освітлення для тривалого терміну експлуатації

      Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon надзвичайно надійні. Враховуючи найновіші технологічні інновації, вони запобігають пошкодженням через дію тепла та вібрації й працюють до 12 років. Оскільки більшість автомобілів підлягають заміні чи модернізації упродовж цього періоду часу, Ваші стильні нові лампи пропрацюють упродовж усього періоду експлуатації автомобіля.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        x2
        EAN1
        8727900392487
        EAN3
        8727900392517

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        127998000KX2
        Код замовлення
        39248730

      • Інформація про упаковку

        Висота
        8,5  см
        Довжина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,37  кг

      • Інформація про упаковку

        Висота
        9,2  см
        Довжина
        6,8  см
        Ширина
        2,8  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20
        Кількість в упаковці
        2

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 12 років

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        • Освітлення салону
        • Багажник
        • Габаритні ліхтарі
        Лінійка
        X-tremeUltinon LED
        Тип
        [~W5W]

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