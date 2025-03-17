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    • Керуйте автомобілем безпечно Керуйте автомобілем безпечно Керуйте автомобілем безпечно

      LongLife EcoVision Довший термін експлуатації

      12821LLECOB2

      Керуйте автомобілем безпечно

      Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів.

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      LongLife EcoVision Довший термін експлуатації

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      LongLife EcoVision

      Довший термін експлуатації

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      Керуйте автомобілем безпечно

      Довший термін експлуатації, менше замін

      • Тип лампи: R5W
      • 12 В, 5 Вт
      • Тривалий строк служби, менша замін
      • Неймовірна надійна лампа
      • Кількість ламп: 2 шт.
      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення відділення для рукавичок, сигнальні вогні в салоні, передні стоянкові ліхтарі, денні ходові вогні.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Подовжений термін експлуатації для більшої економії

      Сигнальні та салонні лампи LongLife EcoVision – найкращий вибір для водіїв, які потребують оптимального співвідношення ціни й якості. Подовжений термін експлуатації та стійкість до високої температури та вібрації гарантують безпроблемне водіння упродовж тривалого часу.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Тривалий строк служби

      • Опис виробу

        Застосування
        • Освітлення салону
        • Номерний знак
        • Задні габаритні/стоянкові ліхтарі
        • Бічний покажчик повороту
        • Стоп-сигнал
        • Освітлення в багажнику
        • Освітлення в дверях
        • Освітлення відділення для рукавичок
        • Світло для читання
        • Задній ліхтар
        Цоколь
        BA15s
        Позначення
        R5W LongLife EcoVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        LongLife EcoVision
        Технологія
        Традиційні
        Тип
        R5W

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 1250 год

      • Характеристики світла

        Люмен
        50  лм

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        5  Вт
        Напруга
        12  В

      • Інформація для замовлень

        Код замовлення
        38208230

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        B2
        EAN1
        8727900382082
        EAN3
        8727900382099

      • Інформація про упаковку

        Ширина
        2,7  см
        Висота
        12,9  см
        Вага нетто однієї одиниці
        5,93  г
        Вага брутто однієї одиниці
        13,25  г
        Довжина
        6.7  см
        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20

      • Інформація про упаковку

        Ширина
        13,5  см
        Висота
        13  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,265  кг

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