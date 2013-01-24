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DayLightGuide

Світлодіодні денні ходові вогні

12825WLEDX1
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
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    DayLightGuide Світлодіодні денні ходові вогні

    12825WLEDX1

    Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість

    Нове покоління потужних світлодіодних денних ходових вогнів Luxeon LED підвищують безпеку та стиль керування автомобілем, покращуючи видимість удень і вночі. Переглянути усі переваги

    DayLightGuide Світлодіодні денні ходові вогні

    Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість

    Нове покоління потужних світлодіодних денних ходових вогнів Luxeon LED підвищують безпеку та стиль керування автомобілем, покращуючи видимість удень і вночі. Переглянути усі переваги

    Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість

    Нове покоління потужних світлодіодних денних ходових вогнів Luxeon LED підвищують безпеку та стиль керування автомобілем, покращуючи видимість удень і вночі. Переглянути усі переваги

    DayLightGuide Світлодіодні денні ходові вогні

    Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість

    Нове покоління потужних світлодіодних денних ходових вогнів Luxeon LED підвищують безпеку та стиль керування автомобілем, покращуючи видимість удень і вночі. Переглянути усі переваги

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    See all daylight

      Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість

      для максимально безпечного та стильного керування автомобілем

      • Daylight Guide
      • 12 В
      • 15 Вт
      Інтелектуальна система кріплення

      Інтелектуальна система кріплення

      Просте встановлення завдяки інтелектуальній системі кріплення. Установіть кронштейни в будь-яку заглибину та просто зафіксуйте модулі на місці (до клацання). Модулі будуть надійно закріплені та захищені від викрадення.

      Регулювання яскравості: працює вночі та вдень

      Регулювання яскравості: працює вночі та вдень

      Наше рішення Daylight працює вдень і вночі. Упродовж дня світлодіодні вогні Daylight забезпечують кращу видимість та помітність для водіїв інших автомобілів чи пішоходів, які рухаються назустріч, що загалом підвищує безпеку на дорозі. А вночі яскравість ходових вогнів автоматично зменшується.

      Високоякісний алюмінієвий корпус

      Високоякісний алюмінієвий корпус

      Надійний високоякісний алюмінієвий корпус не ржавіє і стійкий до дії погодних факторів: вода, сіль, пісок і пил не матимуть жодного шансу. Як наслідок – тривалий термін експлуатації та відсутність потреби в технічному обслуговуванні.

      Стійкість до дії води та ударів гравію

      Стійкість до дії води та ударів гравію

      Високоякісний алюмінієвий корпус і лінза стійкі до дії води та ударів гравію. Після встановлення система не вимагає жодного технічного обслуговування.

      Технологія світловодів, офіційно дозволених для використання

      Технологія світловодів, офіційно дозволених для використання

      Технологія світловодів – це чітка риса освітлення. На відміну від попередніх точкових рішень, світло, яке подається двома пучками, – однорідне та розсіюється зі ширшим кутом. Як і інші рішення Philips, такий пучок відповідає всім вимогам відповідних стандартів.

      Сумісність із гібридними та електричними автомобілями

      Сумісність із гібридними та електричними автомобілями

      Лінійка денних ходових вогнів Philips сумісна з технологіями гібридних та електричних автомобілів.

      Широкий кут для кращої помітності

      Широкий кут для кращої помітності

      Офіційно схвалена технологія Lightguide забезпечує рівномірне розсіювання світла без точок та надмірно широкого кута.

      Потужні світлодіодні лампи нового покоління

      Потужні світлодіодні лампи нового покоління

      Технічні характеристики

      • Максимальна видимість

        Інтенсивність (денні ходові вогні)
        550  кд
        Інтенсивність (габаритні вогні)
        80  кд
        Колірна температура
        До 6000 К
        Кут розсіювання світла
        На 150 % ширший порівняно зі звичайними лампами
        Термін експлуатації світлодіода
        До 5000 годин

      • Простота встановлення

        Система кріплення
        Так
        Сумісність із системою "старт-стоп"
        із системою контролю ACC

      • Надійність

        Високоякісне покриття
        Високоякісний алюмінієвий корпус
        Стійкість до ударів гравію
        Автомобільний тест PSA B21 7090
        Денні ходові вогні стійкі до дії
        води, солі, пилу та піску

      • Технічні характеристики

        Застосування
        Денне світло
        Відповідність стандартам
        ECE R87
        Споживання енергії (їзда вдень)
        2 x 7,7 Вт
        Споживання енергії (габаритні вогні)
        2 x 2,4 Вт

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12825WLEDX1
        Код замовлення
        38638733

      • Дані упаковки

        EAN1
        8727900386387
        EAN3
        8727900386394

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Тип
        DayLightGuide
        Лінійка
        DayLightGuide
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Напруга [В]
        12

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла

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