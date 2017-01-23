witam światełka bardzo rzucają się w oczy są bardzo mocne w sumie to plus. ale miałem już dwie kontrole policyjne zawsze musze się upierać o legalności ich i prawidłowym montażu. problem polega ze one nie gasną podczas zapalania świateł mijania. wiem one maja taką funkcje ale czy ona jest w Polsce tolerowana, obecnie mam 4 światła pozycyjne z przodu dwa oryginalne w reflektorach i dwa lodowe w zestawie montażowym były zamienniki oryginalnych żarówek pozycyjnych na takie co nie świeca ale nie powodują błędu spalonej żarówki. czy policja może zabrać dowód za te światła ?