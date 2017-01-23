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Більше не доступний
12825WLEDX1
Daylight Guide
12 В
15 Вт
Просте встановлення завдяки інтелектуальній системі кріплення. Установіть кронштейни в будь-яку заглибину та просто зафіксуйте модулі на місці (до клацання). Модулі будуть надійно закріплені та захищені від викрадення.
Наше рішення Daylight працює вдень і вночі. Упродовж дня світлодіодні вогні Daylight забезпечують кращу видимість та помітність для водіїв інших автомобілів чи пішоходів, які рухаються назустріч, що загалом підвищує безпеку на дорозі. А вночі яскравість ходових вогнів автоматично зменшується.
Надійний високоякісний алюмінієвий корпус не ржавіє і стійкий до дії погодних факторів: вода, сіль, пісок і пил не матимуть жодного шансу. Як наслідок – тривалий термін експлуатації та відсутність потреби в технічному обслуговуванні.
4.1
з 5
7
Відгуки
riki
23/01/2017
Polska
POLECAM TEN PRODUKT
Produkt doskonałej jakości. Mocne światło widoczne z daleka. Bardzo efektowne dwie linie. Polecam w 100%
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
mtb84
03/11/2015
Polska
prezentuja sie bardzo ładnie.
witam światełka bardzo rzucają się w oczy są bardzo mocne w sumie to plus. ale miałem już dwie kontrole policyjne zawsze musze się upierać o legalności ich i prawidłowym montażu. problem polega ze one nie gasną podczas zapalania świateł mijania. wiem one maja taką funkcje ale czy ona jest w Polsce tolerowana, obecnie mam 4 światła pozycyjne z przodu dwa oryginalne w reflektorach i dwa lodowe w zestawie montażowym były zamienniki oryginalnych żarówek pozycyjnych na takie co nie świeca ale nie powodują błędu spalonej żarówki. czy policja może zabrać dowód za te światła ?
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
lucek
20/10/2013
Polska
polecam pomimo ceny ale warto
Światełka super założone do Audi a4 b6 avant bardzo wydajne fajnie się przyciemniają po włączeniu świateł drogowych -szeroki kont świecenia -warte swojej ceny... Ale jak zwykle jest pewne ale nie wiem czy tak ma być po zgaszeni silnika palą się jeszcze przez ok. 1 minutę jak i również zapalają się po otwarciu samochodu z pilota--- niestety nikt z philipsa nie potrafi mi wyjaśnić czy tak ma być i na jakie napięcie ustawiony jest moduł sterujący--podłączone zgodnie z instrukcją
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED