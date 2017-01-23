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  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
  • Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість

Більше не доступний

DayLightGuideСвітлодіодні денні ходові вогні

12825WLEDX1

4.1
| (7) Відгуки
Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
Нове покоління потужних світлодіодних денних ходових вогнів Luxeon LED підвищують безпеку та стиль керування автомобілем, покращуючи видимість удень і вночі.&lt;br>
Переглянути всі переваги

для максимально безпечного та стильного керування автомобілем

Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість

  • Daylight Guide

  • 12 В

  • 15 Вт

Інтелектуальна система кріплення

Інтелектуальна система кріплення

Просте встановлення завдяки інтелектуальній системі кріплення. Установіть кронштейни в будь-яку заглибину та просто зафіксуйте модулі на місці (до клацання). Модулі будуть надійно закріплені та захищені від викрадення.

Регулювання яскравості: працює вночі та вдень

Регулювання яскравості: працює вночі та вдень

Наше рішення Daylight працює вдень і вночі. Упродовж дня світлодіодні вогні Daylight забезпечують кращу видимість та помітність для водіїв інших автомобілів чи пішоходів, які рухаються назустріч, що загалом підвищує безпеку на дорозі. А вночі яскравість ходових вогнів автоматично зменшується.

Високоякісний алюмінієвий корпус

Високоякісний алюмінієвий корпус

Надійний високоякісний алюмінієвий корпус не ржавіє і стійкий до дії погодних факторів: вода, сіль, пісок і пил не матимуть жодного шансу. Як наслідок – тривалий термін експлуатації та відсутність потреби в технічному обслуговуванні.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

7

Відгуки

4
3
1

23/01/2017

Polska

Polska

POLECAM TEN PRODUKT

Produkt doskonałej jakości. Mocne światło widoczne z daleka. Bardzo efektowne dwie linie. Polecam w 100%

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

03/11/2015

Polska

Polska

prezentuja sie bardzo ładnie.

witam światełka bardzo rzucają się w oczy są bardzo mocne w sumie to plus. ale miałem już dwie kontrole policyjne zawsze musze się upierać o legalności ich i prawidłowym montażu. problem polega ze one nie gasną podczas zapalania świateł mijania. wiem one maja taką funkcje ale czy ona jest w Polsce tolerowana, obecnie mam 4 światła pozycyjne z przodu dwa oryginalne w reflektorach i dwa lodowe w zestawie montażowym były zamienniki oryginalnych żarówek pozycyjnych na takie co nie świeca ale nie powodują błędu spalonej żarówki. czy policja może zabrać dowód za te światła ?

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

20/10/2013

Polska

Polska

polecam pomimo ceny ale warto

Światełka super założone do Audi a4 b6 avant bardzo wydajne fajnie się przyciemniają po włączeniu świateł drogowych -szeroki kont świecenia -warte swojej ceny... Ale jak zwykle jest pewne ale nie wiem czy tak ma być po zgaszeni silnika palą się jeszcze przez ok. 1 minutę jak i również zapalają się po otwarciu samochodu z pilota--- niestety nikt z philipsa nie potrafi mi wyjaśnić czy tak ma być i na jakie napięcie ustawiony jest moduł sterujący--podłączone zgodnie z instrukcją

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

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