Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
Нове покоління потужних світлодіодних денних ходових вогнів Luxeon LED підвищують безпеку та стиль керування автомобілем, покращуючи видимість удень і вночі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
Нове покоління потужних світлодіодних денних ходових вогнів Luxeon LED підвищують безпеку та стиль керування автомобілем, покращуючи видимість удень і вночі. Переглянути усі переваги
Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
Нове покоління потужних світлодіодних денних ходових вогнів Luxeon LED підвищують безпеку та стиль керування автомобілем, покращуючи видимість удень і вночі. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ексклюзивна риса дизайну, максимальна видимість
Нове покоління потужних світлодіодних денних ходових вогнів Luxeon LED підвищують безпеку та стиль керування автомобілем, покращуючи видимість удень і вночі. Переглянути усі переваги
Просте встановлення завдяки інтелектуальній системі кріплення. Установіть кронштейни в будь-яку заглибину та просто зафіксуйте модулі на місці (до клацання). Модулі будуть надійно закріплені та захищені від викрадення.
Наше рішення Daylight працює вдень і вночі. Упродовж дня світлодіодні вогні Daylight забезпечують кращу видимість та помітність для водіїв інших автомобілів чи пішоходів, які рухаються назустріч, що загалом підвищує безпеку на дорозі. А вночі яскравість ходових вогнів автоматично зменшується.
Надійний високоякісний алюмінієвий корпус не ржавіє і стійкий до дії погодних факторів: вода, сіль, пісок і пил не матимуть жодного шансу. Як наслідок – тривалий термін експлуатації та відсутність потреби в технічному обслуговуванні.
Високоякісний алюмінієвий корпус і лінза стійкі до дії води та ударів гравію. Після встановлення система не вимагає жодного технічного обслуговування.
Технологія світловодів – це чітка риса освітлення. На відміну від попередніх точкових рішень, світло, яке подається двома пучками, – однорідне та розсіюється зі ширшим кутом. Як і інші рішення Philips, такий пучок відповідає всім вимогам відповідних стандартів.
Лінійка денних ходових вогнів Philips сумісна з технологіями гібридних та електричних автомобілів.
Офіційно схвалена технологія Lightguide забезпечує рівномірне розсіювання світла без точок та надмірно широкого кута.
Максимальна видимість
Простота встановлення
Надійність
Технічні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Опис виробу
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