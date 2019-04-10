Daylight 9

Światła są bardzo łatwe w montażu i co ważne każdy będzie potrafił je samodzielnie podłączyć.Bardzo jasno świecą ,co daje fajny efekt . W drugim aucie mam poprzedni model na 4LED,działają one od 6lat bez problemowo. Dlatego zdecydowałem się na zakup tego modelu, z którego jestem bardzo zadowolony .