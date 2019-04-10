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12831WLEDX1
Daylight 9
12 В
16 Вт
Встановлення під будь-яким кутом для кращого освітлення.
Новий дизайн лінзової оптики забезпечує краще освітлення. Завдяки цьому дизайну було розширено кут, під яким на дорогу подається дозволена за законом кількість світла.
Діапазон встановлення модулів збільшено до +/-40 градусів по горизонталі, +/-2 градуси по вертикальні та +/-32 градуси по діагоналі.
4.3
з 5
17
Відгуки
Михалыч
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Відмінний виріб. Легке, доступне підключення. Ефективна робота.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні
Fuziak
10/02/2024
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Fajnie spełnia swoją rolę.
Łatwy montaż, podłączenie do centralki praktycznie intuicyjne (niema możliwości pomyłki). Uważam, że grafika obrazująca działanie świateł (automatyczne wyłączanie), powinna zawierać informację o konieczności pracy silnika (ewentualnie, zapis ten w instrukcji powinien być bardziej wyeksponowany (można go przeoczyć skupiając się na rodzaju pojazdu (zwykły czy hybryda). Należałoby, dopracować sposób połączenie izolacji przewodów przy światłach (koszulka termiczna załatwiła by sprawę).
Плюси
ładnie świeci, łatwość montażu
Мінуси
połączenia izolacji do przeowodów przy światłach, powinien być szablon do zamocowania ramek
Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
jurek61a
18/03/2019
Polska
Перевірений покупець
Rewelacyjny produkt
Doskonałe wykonanie i jakość. Banalnie prosty montaż nie wymagający niesamowitej wiedzy w tym zakresie. Jakość światła doskonała. POLECAM z czystym sumienie i nie dla tego że to PHILIPS.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED