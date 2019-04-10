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  • Висока видимість для максимальної безпеки
  • Висока видимість для максимальної безпеки
  • Висока видимість для максимальної безпеки
  • Висока видимість для максимальної безпеки
  • Висока видимість для максимальної безпеки
  • Висока видимість для максимальної безпеки
  • Висока видимість для максимальної безпеки
  • Висока видимість для максимальної безпеки
  • Висока видимість для максимальної безпеки
  • Висока видимість для максимальної безпеки

DayLight 9Світлодіодні денні ходові вогні

12831WLEDX1

4.3
| (17) Відгуки
Висока видимість для максимальної безпеки
Денні ходові вогні Philips третього покоління поєднують винятковий стиль і покращену видимість. Завдяки оновленому оптичному дизайну Philips Daylight 9 пропонують різноманітні варіанти встановлення та дозволені для використання на дорозі – це вибір водія будь-якого автомобіля, який хоче вирізнятися з натовпу.
Переглянути всі переваги

Яскраві та красиві під будь-яким кутом

Висока видимість для максимальної безпеки

  • Daylight 9

  • 12 В

  • 16 Вт

Встановлення під будь-яким кутом для кращого освітлення

Встановлення під будь-яким кутом для кращого освітлення

Встановлення під будь-яким кутом для кращого освітлення.

Новий оптичний дизайн з 9 світлодіодами

Новий оптичний дизайн з 9 світлодіодами

Новий дизайн лінзової оптики забезпечує краще освітлення. Завдяки цьому дизайну було розширено кут, під яким на дорогу подається дозволена за законом кількість світла.

Дозволене встановлення на бампер під кутом до +/-40°

Дозволене встановлення на бампер під кутом до +/-40°

Діапазон встановлення модулів збільшено до +/-40 градусів по горизонталі, +/-2 градуси по вертикальні та +/-32 градуси по діагоналі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

17

Відгуки

2

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Відмінний виріб. Легке, доступне підключення. Ефективна робота.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Світлодіодні денні ходові вогні

10/02/2024

Polska

Polska

Перевірений покупець

Fajnie spełnia swoją rolę.

Łatwy montaż, podłączenie do centralki praktycznie intuicyjne (niema możliwości pomyłki). Uważam, że grafika obrazująca działanie świateł (automatyczne wyłączanie), powinna zawierać informację o konieczności pracy silnika (ewentualnie, zapis ten w instrukcji powinien być bardziej wyeksponowany (można go przeoczyć skupiając się na rodzaju pojazdu (zwykły czy hybryda). Należałoby, dopracować sposób połączenie izolacji przewodów przy światłach (koszulka termiczna załatwiła by sprawę).

Плюси

ładnie świeci, łatwość montażu

Мінуси

połączenia izolacji do przeowodów przy światłach, powinien być szablon do zamocowania ramek

Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

18/03/2019

Polska

Polska

Перевірений покупець

Rewelacyjny produkt

Doskonałe wykonanie i jakość. Banalnie prosty montaż nie wymagający niesamowitej wiedzy w tym zakresie. Jakość światła doskonała. POLECAM z czystym sumienie i nie dla tego że to PHILIPS.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

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