Яскраві лампи для салону Вашого автомобіля

Верхнє освітлення чи світло для читання, відділення для рукавичок чи багажника – Ваші вимоги до освітлення і смаки можуть різнитися. Для освітлення салону авто можна обирати з-поміж численних ламп Philips X-tremeUltinon LED для виняткової видимості та стилю. Обирайте приємне тепле біле світло (до 4000 Кельвін) та ефект денного світла (до 6000 Кельвін). Ці яскраві й стильні лампи змінять Ваші враження від керування автомобілем. Завдяки яскравому салонному освітленню тепер можна шукати загублений телефон, пасажири можуть читати, Ви навіть можете розробляти найкращий маршрут до місця призначення.